國民黨團宴請李乾龍 12月中旬首波提名8縣市長

國民黨團今天(27日)宴請國民黨副主席兼秘書長李乾龍，據了解，李乾龍在會中說明2026年縣市長提名特別辦法。黨中央預計在12月中旬進行首波提名，包括6名爭取連任的藍營首長，以及提名柯志恩、蘇清泉分別出征高雄市長、屏東縣長。

國民黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等國民黨立委27日中午在喜來登辰園宴請國民黨副主席兼秘書長李乾龍。

據了解，由於國民黨中常會26日才通過「直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，李乾龍特別在餐敘上和國民黨立委說明該辦法，爭取支持。會中並談到黨中央預計在12月中旬進行首波提名，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘和苗栗縣長鍾東錦6名爭取連任的縣市長，以及艱困選區高雄市長、屏東縣長分別由立委柯志恩、蘇清泉出戰。

據悉，李乾龍在會中也提到國民黨在宜蘭縣、金門縣、台南市、新竹縣、台中市等地有2人以上表態參選，尚在努力整合中，未來要盡力協調，期盼黨內團結；另外，會中也談到國民黨到年底前的黨務經費缺口高達新台幣6,000萬元，正在努力籌措。國民黨主席鄭麗文則負責協助因涉偽造連署遭司法偵辦、幫黨工找律師的「正義基金」。

國民黨團總召傅崐萁在會後受訪表示，餐敘過程一團和氣，面對2026年地方選舉，國民黨團必須團結，且是「鐵板一塊」，黨團將和黨中央團結一心，全力推動福國利民的民生法案。(編輯 : 廖奕婷)