政治中心／陳妍伶、欒秉宙、胡景順 台北報導

國民黨團總召傅崐萁會成為萬年總召嗎？他的任期本來只到明年一月，但今天（7）國民黨團大會刪除了連任限制，也就是他可以一直當下去！傅崐萁被問到有沒有連任意願時，說講這個還早，不過資深媒體人分析，傅崐萁積極靠攏鄭麗文，黨中央、黨團都被鷹派掌握，看來國民黨之後會繼續走對槓路線。

國民黨團總召傅崐萁，跟同黨立委有說有笑，滿面春風，就不知道是不是因為黨團大會剛通過，廢除兩年任期限制，讓他可以當萬年總召？

立院國民黨團總召傅崐萁：「今天的黨團會議本人並沒有參加，任何相關提案我們都予以尊重。」

傅崐萁雖然沒出席黨團大會，但跟他交好的鄭正鈐突襲提案，廢除原本總召任期一年，連選得連任一次的條款，也就是能夠無限連任，羅智強堅持馬上處理，雖然賴士葆、柯志恩等人提出反對意見，但最後仍以24票過半通過廢除。

國民黨團廢總召兩年條款 傅崐萁將成萬年總召？

國民黨團刪除總召任期限制。（圖／民視新聞）





立院國民黨團總召傅崐萁：「（你會有意願繼續當嗎），我想現在講這個還不急啦，（你如果要當立法院副院長的話），（會不會用這樣的條款），（來對你有點卡住），我覺得大家不要想太多好不好，國民黨是非常團結的。」

網友大酸傅崐萁是"傅近平"，但先前才傳出鄭麗文屬意資深立委林德福來接任總召，這下難道是對幹嗎？傳出傅崐萁事先拜會過鄭麗文，鄭麗文也擔心自己令不出黨中央，需要傅崐萁幫忙，雙方達成共識。

國民黨團廢總召兩年條款 傅崐萁將成萬年總召？

國民黨被認為走向鷹派路線。（圖／民視新聞）





國民黨主席鄭麗文：「我從頭到尾從未介入過，任何我們黨團內部的選舉，當然包括總召在內，所以之前有關於林德福委員的新聞，是完全子虛烏有不是事實。」

資深媒體人邱明玉：「事實上傅崐萁在黨主席選舉的後期，其實他就已經是靠向鄭麗文，他已經就放棄郝龍斌了，要過很多爭議的法案嘛，他們就想要找一個鷹派的總召，就跟你對著幹。」

邱明玉分析，鄭麗文加上傅崐萁，是鷹派中的鷹派，接下來恐怕有更多爭議法案，將在立院闖關。





原文出處：國民黨團廢總召兩年條款 傅崐萁將成萬年總召？

