國民黨團憂15兆元換關稅衝擊產業 徐欣瑩為新竹發聲：行政院應提出根留台灣條款 3

CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導

美國商務部15日宣布，台美共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為15%且不疊加，以「台灣模式」由企業自主對美投資2500億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。立法院國民黨團今（19）日上午召開記者會，嚴正要求行政院，針對對美投資5000億美元（約新台幣15兆7525億元）計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」；新竹縣國民黨立委徐欣瑩則是擔憂半導體產業將連根拔起，要求行政院必須提出根留台灣條款，對美投資多少，就必須在台灣保留等比例，甚至更高比例的先進製程與研發能量，不能讓台灣只剩下代工。

廣告 廣告

關於台美投資備忘錄，國民黨團要求3點，第一，行政院說清楚2500億美元的信用擔保，錢從哪裡來？風險如何控管？第二，既然當初承諾先進製程留在台灣，現在卻出現30%-40%外移事實，民進黨政府要如何守住台灣半導體核心競爭力？第三，當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦？政府具體因應方案為何？國民黨團要求行政院必須將完整談判內容，送交立法院審查。

黨團書記長羅智強表示，15兆元台幣投資換15%關稅，台灣矽盾和護國神山群幾乎全部外移美國，15兆元對美投資承諾，台灣每年GDP約0.8兆美元、日本4.3兆美元、韓國1.8兆美元，而這項投資佔了我國GDP的62.5%，若換算每人要背負對美投資的責任額，台灣背負64萬元、南韓35萬元、日本是20萬元。他質疑，為何民進黨政府上下能夠喜孜孜地來宣傳？請問行政院，所謂勝利基礎在哪裡？民進黨政府應守住高科技產業的根。

首席副書記長林沛祥表示，15兆元的投資與擔保，錢從哪裡來？這筆鉅額擔保風險誰來扛？萬一投資失敗誰負責？而當半導體先進製程與人才大規模外移，美國商業部長盧特尼克甚至喊話，目標是40%的半導體供應鏈，要移轉到美國，那麼未來台灣的汐科、竹科、南科還剩下什麼？

林沛祥進一步指出，所謂「半導體獎勵機制」，是美國給予的關稅優惠和補貼，對象不是留在台灣的產業，而是到美國設廠的企業。在美建廠期間，可獲得免稅進口相當於2.5倍產能的產品；完工後可免稅進口1.5倍產能。換言之，這是誘導台灣產業全面移往美國，這不是互惠，而是「以關稅換產業」，逐步掏空台灣。

副書記長王鴻薇則表示，根據主計總處統計「固定資本形成總額」，包含民間企業和政府投資，2024年國內總投資約為6兆元，但現在承諾美國會投資卻高達15兆元，是國內一年投資總額一倍以上，這難道不是掏空台灣嗎？此外，按照盧特尼克說法，美國總統川普要求台積電的40%產能搬到美國亞歷桑納，現在台灣半導體相關從業人員約30萬人，未來就業會不會出現問題？這些都是民進黨政府不願意告訴國人的。

新竹縣國民黨立委徐欣瑩則是擔憂半導體產業將連根拔起，相關供應鏈是台灣目前最要的核心產業，民進黨政府口中所謂的外交成果，看在新竹人眼中，是最重要的高科技產業一步步往外搬離。如果先進製程和研發中心等相關供應鏈都移往美國，新竹還剩下什麼？只剩下高耗能、高汙染、低附加價值的空殼？科技人、工程師將被迫遠離家鄉，成為「科技移工」？

徐欣瑩認為，美國急於要將台灣半導體產業搬到美國，就是認定台灣處在兵兇戰危的不確定因素，民進黨政府不去降低戰爭風險，反將矽盾送出，這對台灣安全有加分效果嗎？投資必須透明化，行政院必須說清楚，15兆元投資到底有哪些產業？哪些技術？行政院必須提出根留台灣條款，對美投資多少，就必須在台灣保留等比例，甚至更高比例的先進製程與研發能量，不能讓台灣只剩下代工。

徐欣瑩要求行政院必須啟動「產業安全與空洞化評估」，國發會必須提出完整「產業外移與就業衝擊影響評估報告」送交立法院審查。為了台灣和新竹的未來，絕不接受模糊與黑箱。

照片來源：國民黨團

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

高虹安支持度領先綠營潛在人選 新竹市府：施政有感為首要目標

兒童過動症用藥副作用高 廖偉翔籲建立「醫病共享資訊」告知風險

【文章轉載請註明出處】