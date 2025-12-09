國民黨團批卓榮泰覆議連8敗「還不執法」：根本土皇帝

國民黨團9日開記者會痛批卓榮泰逾越憲政界線，把行政權當成個人意志的工具，根本就是土皇帝，將會提出譴責案。（張睿廷攝）

立法院否決行政院提出的財劃法覆議案後，行政院長卓榮泰仍宣稱拒絕執行，引爆藍營不滿。國民黨團9日開記者會痛批卓榮泰逾越憲政界線，把行政權當成個人意志的工具，根本就是土皇帝，將會提出譴責案。

國民黨團書記長羅智強指出，覆議案被立法院否決後，行政院長依法只能接受，否則就是辭職，但卓榮泰卻公開表示不執行新版財劃法，形同「土皇帝」。羅智強也批評卓榮泰八度覆議皆敗，還把不執行法律當成理所當然，不僅踐踏立法程序，也衝擊地方財政，統籌分配款勢必受到影響。

國民黨立委林沛祥表示，行政機關將法律視為選擇題，是對憲政制度最危險的傷害，法律必須被尊重，制度必須被遵守，任何人都不該以個人判斷挑著執行，否則就是把法治推向崩壞邊緣。

國民黨立委王鴻薇指出，卓榮泰食髓知味，破壞體制已到讓社會無法接受的程度，連親綠陣營都看不下去，足見問題已超越政黨立場，質疑賴清德與卓榮泰的做法，「這不是毀憲亂政，什麼才是毀憲亂政？」並要求政府懸崖勒馬，記住「你們是人民選出的政府，不是皇帝」。

國民黨立委葉元之批評，這是總統直選以來最不民主的時期，賴清德過去主張修財劃法，如今卻採相反態度，被他形容是「神也是你，鬼也是你」。葉元之並要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態，是否支持新版財劃法讓新北增加財源，改善地方照顧與建設。

