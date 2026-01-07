國民黨團批國防部「拿國軍性命當人肉盾牌」！ 籲立即編列軍人加薪預算

台北市 / 武廷融 綜合報導

花蓮空軍基地一架F-16編號6700的單座戰機，昨(6)日晚間執行夜訓時發生意外，飛官辛柏毅上尉跳傘後失聯，目前國軍、海巡仍全力搜救中。立法院國民黨團表示，出事F-16戰機日前才因電腦故障報修，昨晚疑似再次故障，「國防部拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討」。國民黨也再次強調，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策。

空軍五聯隊飛官辛柏毅上尉駕駛F-16戰機昨日晚間在花蓮外海失事，現正全面搜救中，國民黨團為辛柏毅祈福，希望早日獲救，平安歸來。國民黨團也指出，出事F-16戰機日前才因電腦故障報修，昨晚疑似再次故障。國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。同時，國防部必須儘速向國人及立法院提出完整的報告。

國民黨團表示，民進黨2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，國軍更因此失去台海中線的主控權，致使海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，萬物皆漲只有國軍薪資不漲，以致軍士官兵提前報退人數創下歷史新高。

國民黨團痛批，當今賴清德政府不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境，6600億軍購逾期未到，其中66架F- 16V戰機沒有如期交付，一架未到。付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，「難道不該全面檢討嗎？」國民黨團也再度強調，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策，「否則高價買來的武器裝備無訓練有素官兵操作，無法保護台灣，捍衛台海和平。」

