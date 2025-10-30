國民黨團批政院、文化部「政治擺爛」：違法未提公視董監事新名單

本屆公視董監事任期只到2025年5月19日，但文化部至今未提出新名單，已違反《公共電視法》。立法院國民黨團今（30）日舉行記者會，批評行政院、文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，強調這並非行政疏忽，而是有計畫的政治擺爛，惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。

文化大學新聞系教授莊伯仲表示，按照《公共電視法》規定，既有董監事任期屆滿前六個月，就必須改聘新任委員，而這一屆公視董監事的任期是到今年的5月15日為止，最遲去年11月底就應該改聘。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚則說，外界都質疑是否有政治力，說要等大罷免後才提名，請問文化部什麼時候啟動作業？希望文化部長李遠可以公布適合續任的董事具備什麼條件，避免讓公共電視董事變成少數部長個人喜好的人選。

立院國民黨團書記長羅智強說到，民進黨執政不會、擺爛最會，現在公廣的董事也都任期屆滿，民進黨竟然可以拖延將近一年，想要壟斷媒體資源，只為民進黨政治盤算，黨團會提出嚴厲譴責。

國民黨團首席副書記長林沛祥批評，知法、玩法、亂法，現在卻是公然違法，這個並非行政疏忽，而是有計畫的政治擺爛，這並非行政院第一次失職，而是被監察院蓋章認證的行政怠惰，本應該做為表率的行政院、文化部，持續踐踏《公共電視法》，惡意癱瘓屬於國民的公共媒體。

林沛祥說明，法定的提名期限至今超過10個月，行政院、文化部卻是兩手一攤、裝聾作啞，該提名而不提名，連一份名單都沒有交出來；他也說，有執政者貫徹黨意的獨裁心態，寧願公然違法，不願意提出一份讓國會能接受、檢驗、更符合社會期待的專業名單。

林沛祥提醒，行政院、文化部應該立即停止違法行為，履行法律職責，提出第八屆公視董監事候選人名單，接受國會檢驗。