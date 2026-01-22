國民黨團拋「三長對三長」辯論！ 再加碼「鄭麗文對決賴清德」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

115年度中央政府總預算第8度遭擋，行政院長卓榮泰昨(21)日要求跟國會辯論，之後政院發言人李慧芝指「國會就是最大、最好的公開平台，還有最透明的直播」。對此，國民黨團今(22)日召開記者會要求舉辦三場正式電視公開辯論，以「三長對三長」對決，再加碼來場國民黨主席鄭麗文與總統賴清德的辯論。

國民黨團書記長羅智強表示，卓榮泰下戰帖又不敢戰，搞得大家霧煞煞，因此要求舉辦三場正式電視公開辯論，提出「三長對三長」的對決，第一場請國民黨團總召傅崐萁對決卓榮泰；第二場由羅智強對行政院副院長鄭麗君；第三場則派國民黨首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵，喊話要卓榮泰「要戰趕快來戰、要辯趕快來辯」，最好今天就派幕僚來做作業會議，國民黨這邊直接對接，自己今天在立院等他們。

羅智強提到，昨日打給鄭麗文，對方說如果賴清德認為國政問題需要跟黨主席辯論，她也接受，強調鄭麗文是尊重賴清德，所以不主動遞戰書，相信很多電視台願意辦，提議可先辦三場當暖場，再辦國政辯論，希望賴清德可以先後跟鄭麗文、黃國昌辯論一場。

許宇甄認為，這次的辯論釋放兩個訊號，第一，行政院對於違法漏編預算感到心虛，急著用辯論轉移焦點；第二，賴清德依然躲在深宮不願意面對民意，把卓榮泰推到前線，自己當影武者，喊話卓榮泰這場辯論的核心是依法行政，既然卓榮泰都敢下戰帖，就應該接受在野黨邀請在電視上辯論，讓人民搞清楚這次總預算的爭議為何。

原始連結







