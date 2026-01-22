國民黨團拋3長對3長辯論 羅智強喊話卓榮泰勿閃躲

照片來源：截圖自國民黨團直播

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法院國民黨團今（22）日上午於黨團記者室，召開「直球對決！3場電視辯論 全民裁判」記者會，書記長羅智強、副書記長許宇甄、王鴻薇出席。國民黨團具體要求舉辦3場正式電視公開辯論，並提升為「3長對3長」全面對決：第一場是黨團總召傅崐萁對決行政院長卓榮泰；第二場為黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君；第三場則是首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

針對卓榮泰要求就總預算案進行「電視辯論」，羅智強21日就已回應，要求卓魁正面迎戰、直球對決，接受民意裁判。羅智強堅信，真理越辯越明，辯論即是檢驗政府的起點。他表示這絕非口舌之爭，而是一場全國民意的總體檢。國民黨團深信，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。

羅智強說明，本次辯論將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。國民黨團3長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

羅智強呼籲卓榮泰說到做到、切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，為了捍衛法治，國民黨團必須讓公理正義的陽光照進行政院、照進總統府；讓115年中央政府總預算案的違法亂紀之處，全數攤在陽光下供全民檢視，交由全民裁判。

對於當前重大朝野憲政僵局，卓榮泰要求辯論講清楚、說明白，羅智強給予肯定。但羅智強反問，最該把自己施政作為向人民完整報告的，不該是當今總統賴清德嗎？如果民進黨政府真心要化解當前朝野僵局，必須針對當前的憲政爭議，也來場直球對決，世紀辯論。

羅智強懇請賴總統，比照當年時任總統馬英九與民進黨主席蔡英文的「雙英辯論」，來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，這才是對人民負責任的具體表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔。

國民黨團也呼籲身為總統兼民進黨主席的賴清德，面對民意直球對決，不要閃躲。

