國民黨團指互扯後腿 外交部：與國安會合作密切

（中央社記者王承中、楊堯茹台北4日電）國民黨團首席副書記長林沛祥今天表示，全世界都在因應川習會的影響時，外交部長林佳龍卻公然介入民進黨黨內初選，國安會秘書長吳釗燮則派副秘書長趙怡翔繞過體制喬事情，外交部、國安會各自為政、互扯後腿，擴大台灣風險，把台灣帶向最危險的境地。

對此，外交部指出，外交部與國安會合作相當密切，林佳龍本身也待過國安會，所以很清楚國安會的功能能夠發揮，對外交很重要。外交部在第一線，特別是駐外館處，能夠發揮總合外交，結合各部會的力量，讓台灣走向世界，這個需要彼此、跨部會的合作。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長徐巧芯等人，今天在立法院國民黨團召開記者會指出，賴政府上任以來，對美工作狀況百出，對美外交工作慘不忍睹，岌岌可危，交出不及格的成績單，提醒賴政府對美政府外交工作，必須徹底檢討，才是正本清源之道。

林沛祥指出，全世界都在因應川習會的影響時，外交部長林佳龍卻在發文力挺民進黨立委林岱樺，公然介入民進黨黨內初選，心中沒有外交只有派系。國安會秘書長吳釗燮則派副秘書長趙怡翔繞過體制喬事情。

林沛祥表示，外交部、國安會各自為政、互扯後腿，外交0分、軍購0架、國安混亂，這就是現在民進黨執政下外交的真相。民進黨用台美關係史上最好的口號，掩蓋軍購延宕的無能；用民主同盟的包裝，護送護國神山去美國，放任外交、國安兩大系統互鬥、互卡，政府正在擴大台灣的風險，正在把台灣帶向最危險的境地。

徐巧芯表示，川習會後看到美方智庫及學者都出現轉向，外交政策期刊也提醒台灣，美國政策出現轉變，台灣準備好了嗎。（編輯：翟思嘉）1141104