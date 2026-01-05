國民黨團指退伍校官獲通知赴陸需申請 陸委會澄清

（中央社記者廖文綺台北5日電）行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，公務員赴陸改採全面許可制。國民黨立法院黨團今日指出，不少退伍校官已經接到相關通知。陸委會澄清，已退伍校官沒有增加申請制。

行政院會日前通過台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）部分條文修正草案，納入立委赴陸須經許可，公務員赴陸也改採全面許可制，並增訂曾任正副總統、國安會諮委等，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或政治性機關團體的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為。

廣告 廣告

國民黨立法院黨團天日在臉書發布新聞稿，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴大陸地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。此舉已明顯逾越「兩岸人民關係條例」之授權，涉及不當擴權。

對此，陸委會今日發布新聞稿澄清，「本次兩岸條例修法對於已退伍的校官赴陸沒有增加申請制，只有禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動」。

陸委會強調，現任簡任10職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可，報載退伍校官赴陸改全面申請制為不實訊息。（編輯：邱國強）1150105