國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼

憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。

國民黨團今天到北檢按鈴告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判。包括首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯，以及國民黨立委陳菁徽、盧縣一等人都出席。

國民黨團首席副書記長林沛祥稱，依法提出刑事告發，請監察機關釐清，當憲法解釋已經具體取代立法院的時候，是否還在職權範圍？是否構成犯罪？國民黨團靜待司法判斷。

林沛祥聲稱，針對程序黑箱、違法程序、違法判決正式提出刑事告訴，這是證據確鑿的違法判決，不是空穴來風，而是三位有良心大法官提出不同意意見書，才知道這次判決有多麼荒謬、多麼荒唐。

林沛祥批評，五位大法官強行通過判決，不把三位提出不同意意見的大法官列入總額，違法變造審判組織，將本來應該八位大法官一起決定的事情變成五位自己黑箱完成。他稱，公司董事會、社區管委會、從小上課的班會，都不會做出這麼荒唐決定，大法官主動做出這種違法亂紀、違憲亂政的行為，就是知法玩法弄法，公然違法破壞憲法跟民主法治制度，國民黨團會繼續監督，違法亂紀的事情不會被容許。

不過，當藍委們要按鈴告發時，突然一名女子衝了出來，舉著牌子怒嗆，「藍白不要做賊喊抓賊！支持憲法法庭」但隨即被警方架走，而藍委們則不受影響繼續按鈴提告。

國民黨團按鈴提告「大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判」遇民眾抗議（圖／翻攝畫面）

國民黨團按鈴提告「大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判」（圖／翻攝畫面）

而當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「台灣國加油、中華民國在台灣是非法佔領」，徐巧芯則立即當場大聲怒吼，「中華民國加油！我們這裡沒有台灣國，中華民國才是主權獨立國家，我們要守護的是中華民國從來就不是台灣國！」

國民黨團按鈴提告「大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判」（圖／翻攝畫面）

