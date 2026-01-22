國民黨團接受辯論邀約 提議三長對決卓揆嗆「直球對決」

行政院長卓榮泰21日針對115年度中央政府總預算遲未審查,要求與在野黨「公開辯論」再由民眾公決。國民黨團22日上午召開記者會,公開接受卓榮泰的辯論邀約,提議「國民黨團三長VS行政院三長」方式,共舉行三場辯論會,並呼籲行政院盡速派幕僚進行辯論會前會作業。

國民黨團書記長羅智強表示,卓榮泰院長昨天威猛地向在野黨發戰帖要求辯論,但當在野黨願意辯論時,卓榮泰立刻龜縮回去,急稱「只願到國會辯論」。羅智強批評「既然是蔣幹,就不要裝呂布」,下戰帖是卓榮泰,不敢戰的也是他。羅智強質疑,是否因賴清德總統「沒出席」彈劾說明會太丟臉,卓榮泰才站出來要洗賴清德的臉。

廣告 廣告

羅智強指出,過去國政重大歧異慣例,是在野黨主席和總統辯論,如當年的ECFA雙英辯論會。國民黨團提出辯論名單,由傅崐萁總召對卓榮泰院長、羅智強書記長對鄭麗君副院長、林沛祥首席副書記長對張惇涵秘書長,舉辦三場辯論。國民黨主席鄭麗文願意和賴清德總統進行國事辯論,但尊重總統意願不會主動遞出戰書。

↑（圖片由國民黨團提供）

副書記長許宇甄表示,國民黨團態度是「直球對決,絕不退縮」。她批評卓榮泰提出辯論是想掩蓋總預算違法漏編焦點,行政院對違法漏編預算感到心虛,才假借辯論轉移焦點。許宇甄強調,辯論核心是「依法行政」,立法院三讀通過的軍人加薪及退休警消所得替代率提高相關法案,預算規模約350億元,行政院依法必須編列,但卻違法漏編。

國民黨團呼籲賴清德總統「解鈴還須繫鈴人」,不要躲在卓榮泰背後,應接受世紀辯論面對真實民意。

更多品觀點報導

賴清德發函不列席立院 黃國昌提醒:你是被彈劾人不是國情報告

從台南市議會到國會殿堂 賴清德勿當民主慣犯

