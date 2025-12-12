國民黨團推停砍年金修法 最快今午後闖關三讀

「停砍公教年金相關法案」掀起近期朝野攻防，韓國瑜11日召集朝野協商，藍白強調不是反年改，而是砍過頭必須停砍；民進黨則呼籲國民黨不要因為討好退休公教族群破壞國家制度，最終協商無共識。韓國瑜裁示送交院會進行處理，該案預計最快12日下午闖關三讀。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，「傷害的就是現職的公教人員，因為年金的基金提早破產，那麼對現職的公務人員是不公平的，國眾兩黨汲汲營營要討好他們自己退休的公教族群，那這種鞏固自己支持者來反對現在政府推動，或過去以來持續推動的年金改革，無疑的是一大倒退。」

經民連示警，反年改法案害慘現役公教人員，增加世代差距，使現役公教人員面對無退休俸可領的悲慘窘況。若反年改法案三讀通過，為維持原先「不破產」目標，政府將需要擴大撥補，換算下來全體國人平均每人將負擔2萬9900元。

國民黨立委洪孟楷回應，「如果沒有民進黨2017年的粗暴式的年金改革，亂砍式、污名化的年金改革，今天不用在野黨出來撥亂反正，我們也沒有所謂的討好是你執政黨施政無能、執政不力，在野黨要來修補錯誤跟補洞。」

銓敘部則表示，退撫基金的問題在於不足額提撥，即使沒有這次修法，基金也可能會在民國138年破產，若修法提早停止調降，估算大概會提早3到4年，這是很嚴肅的問題。

