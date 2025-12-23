國民黨團提告5大法官枉法裁判 黃守達：護憲之路要靠台灣社會 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

憲法法庭19日判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，但因出席大法官僅有5人，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇和立委徐巧芯等人22日前往台北地檢署，按鈴提告謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5位大法官濫權瀆職、枉法裁判。台中市議員黃守達則認為，此舉無損於114年憲判字1號的價值，卻暴露了國民黨立委缺乏法學常識，連枉法裁判罪的構成要件是什麼都搞不清楚，更顯示其唯恐大法官重新擔當起憲法守護者的畏懼。

「護憲之路，大法官踏出了第一步，剩下的路程要靠台灣社會把它走完。」黃守達指出，論者拿社區管委會與公司董事會來類比憲法法庭，完全忽略憲法法庭有導正國家機關違憲行爲的職責。管委會及董事會各自向區權會及股東會負責，並接受主管機關如都發局或經濟部依法監理，但就算是立法院通過制定的法，仍然要合乎憲法保障人權的要求。憲法法庭就是這個最後把關的角色。既然是最後一關，那怎麼可以容許憲法法庭被輕易癱瘓？更何況這個癱瘓的障礙，還是來自於立法院設置的門檻？

至於憲法法庭是否應受立法院設置的門檻所拘束？黃守達認為，這是一個艱難問題。儘管違憲宣告給出了答案，但仍有3位大法官不認同，49次的審議都沒有參與，甚至另以個人名義對外發表聲明，這當然構成了尖銳而嚴厲的批評。衡諸正反雙方意見，違憲宣告認為憲法法庭位階比法律高，不受法律拘束，尤其是阻礙其行使職權而有違憲疑慮的法律。

黃守達進一步說，3位大法官認為，只要法律未經變更廢止或宣告失效，那憲法法庭仍然受到法律的拘束。極度化約來看，可以說這是「惡法非法」與「惡法亦法」的對決，只是這個戰場發生在憲法法庭身上。他也完全同意，兩種意見各有各的法理學根據，就算如此，仍然可以從中選出一個更好的。

黃守達表示，在法律的世界裡，中立不是美德，無從保證眼前的詮釋完美無缺百分之百零瑕疵，但應該找到並接受一個既能夠尊重體制、又能夠避免體制癱瘓、更能夠促成體制自我修正的詮釋。

黃守達也肯定這次由5位大法官參與評議、且3位大法官拒絕參與形同迴避的違憲宣告，它確保了憲法法庭不會受到惡意癱瘓而能重啟運作，也確保了爭議法律可以接受憲法審查，非但為立法院害怕倒閣所導致的憲政僵局開出一條生路，更為台灣民主的自我修正創造一線生機。

「讓台灣重回正軌，終於迎來實現的機會。」黃守達補充，這不能只仰賴憲法法庭，還必須憑藉每一位公民用溝通與說服來化解疑慮、凝聚共識。畢竟，法律的權威與信任，從來都不是訴諸暴力，而是來自於社會的承認。

