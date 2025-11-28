國民黨團提國籍法修法 立院28日一讀付委審查

陸配參政議題延燒，行政院長卓榮泰表示，若雙重國籍任公職，會有雙重效忠疑慮，應該「斷然拒絕」。不過國民黨團提出的《國籍法》修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用《國籍法》放棄國籍規定，28日仍在立法院會一讀，交付委員會審查。

國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，「陸配在台灣取得中華民國國籍，10年後能夠參選，然後贏得選舉成為民代，這些都是陳水扁跟蔡英文任內的事。」

民進黨立委賴瑞隆則認為，「涉及到國家安全的問題，所以我們認為，這個時候任何人來修改這個《國籍法》的話，都是不恰當的，特別是當中共對台灣不斷地有武力統一，甚至於各種統一的企圖的時候。」

廣告 廣告

朝野看法兩極，後續勢必再掀激烈攻防。而同時身為陸配的民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，27日因涉犯詐欺、《銀行法》、《反滲透法》等罪，遭新北檢裁定羈押禁見；傳出《反滲透法》部分，是因徐春鶯涉嫌受中方指示、資助，替2024競選總統的柯文哲、與2022競選台北市長的黃珊珊站台及造勢。

民眾黨立委黃珊珊回應，「她代表或者是她自己個人，她願意支持我、支持柯文哲主席，這是我覺得我們爭取各界的支持，這是一個非常嚴厲的指控，說她接受指示受人資助，這需要拿出具體的證據，我想在任何人沒有被定罪之前，都是無罪推定。」

民眾黨團強調，在相關事證沒有完整揭露的情況下，各界不應該以如此嚴厲的指控未審先判，支持徐春鶯依法捍衛自己的權益。

※未經判決確定，應推定為無罪