國民黨團提案譴責五位大法官 立法院藍白聯手交付協商

國民黨立院黨團針對五位大法官提出譴責案。資料照片



司法院大法官上週針對《憲法訴訟法》修正案做出違憲判決，不過，因現有8位大法官中5位做出憲盼，另3位認為未合法組成的憲法法庭自始不具審判權，判決應屬無效。立院藍白黨團對此嚴詞批判，直指5名大法官逾越司法權限，因此提案予以嚴厲譴責。民進黨雖提案不予審查，但仍不敵藍白多數，譴責案（12/26）交付協商。

立法院去年三讀通過《憲訴法》修正案，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，因在野黨團持續封殺總統賴清德提名的大法官人選，導致目前大法官僅8人，憲法法庭形同癱瘓。因此，憲法法庭12月19日認定，《憲訴法》修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，判定違憲，並自公告日起失其效力。

廣告 廣告

國民黨團對此提出譴責案，內容為「針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程 序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。又憲法裁判 之權威，必須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻，此次憲法法庭未依 法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，114 年憲判字 第 1 號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效;至於大法官援引此判決，以人數未達憲法訴訟法所定法定門檻10位所作之任何憲法裁判，亦均屬無 效，不生效力，自不待言」。

更多太報報導

收賄198萬、600萬不明財產！ 「小英男孩」鄭亦麟貪污起訴求刑14年

圖輯／冷氣團發威！玉山北峰今晨降雪 全台最低溫零下5.5度

又見隨機砍人！30歲苗栗男持刀捅路人 再衝超商揮刀遭壓制