國民黨團提案譴責5位大法官 立院經表決逕付二讀

（中央社記者王承中台北26日電）國民黨團不滿憲法法庭判決憲法訴訟法修法違憲，提案譴責大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞。立法院會今天在藍白人數優勢下，經表決將國民黨團所提譴責案逕付二讀，由國民黨團召集朝野黨團協商。

立法院去年12月20日三讀修正憲訴法部分條文，民進黨立法院黨團聲請暫時處分及釋憲，總統賴清德於今年1月23日公布憲訴法修正條文。憲法法庭認為，憲訴法修法的立法程序有明顯重大瑕疵，已達欠缺正當性的重大程度，牴觸憲法正當立法程序原則，因此在12月19日判決憲訴法修法違憲。。

廣告 廣告

此項判決引發在野黨批評。國民黨立法院黨團提案指出，有鑑於憲法法庭12月19日作出114年憲判字第1號判決，宣告立法院經合法程序三讀通過、總統依法公布的「憲法訴訟法」違憲。無論從修正後或修正前的「憲法訴訟法」，憲法法庭作成判決都應符合最低參與評議人數的規定。

國民黨團指出，憲法法庭所作成的判決，僅有5名大法官參與，甚至「排除異己」，將另外3名不願違憲違法而拒絕參與評議的大法官摒除在外，無論依舊制或去年通過的修正規定，皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵。

國民黨團表示，這5名大法官為使裁判得以作成，採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的計算路徑，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，逾越憲法訴訟法明文所設的正當程序界線，扭曲憲法增修條文所明定大法官15人合議的組織意旨。

國民黨團指出，在僅有少數大法官參與的情況下，作成影響重大法律制度的憲法判決，甚至介入立法程序自主權，對權力分立與憲政秩序造成嚴重衝擊。大法官帶頭違法，為了向賴總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心。

國民黨團表示，建請立法院會作成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。

國民黨團指出，憲法裁判的權威，必須建立在明確、拘束且可預期的程序門檻，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效；至於大法官援引此判決，以人數未達憲法訴訟法所定法定門檻10位所作的任何憲法裁判，亦均屬無效，不生效力。

在藍白人數優勢下，立法院會經表決，將國民黨團提案逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。（編輯：萬淑彰）1141226