國民黨團提案譴責5位大法官 逕付二讀交協商

憲法法庭日前判決憲法訴訟法違憲，國民黨團不滿，提案譴責大法官謝銘洋等5人，且認為憲法法庭判決無效。立法院今天(26日)開會處理此案，藍、白立委挾國會多數，經表決把國民黨團所提的譴責案逕付二讀，交付黨團協商。

立法院於去年底三讀修正憲法訴訟法部分條文，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院提出覆議遭立法院否決，民進黨團則聲請暫時處分及釋憲。憲法法庭19日判決憲訴法修法違憲失效，但大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。

國民黨團不滿憲法法庭判決憲訴法修法違憲，於是提出譴責案，指大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞等5人逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義 ，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責；同時，憲法法庭日前所做的判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。

立法院會26日開會處理到該案時，國民黨立委翁曉玲發言表示，大法官本應為憲法和法治的守門人，如今淪為執政者的鷹犬，成為違憲的怪獸。翁曉玲：『(原音)現在只有5位大法官出來參與評議，另外的3位大法官他們已經發表公開批評，那5位大法官的意見書，(我)認為這是一個違法、違憲的一個判決。那我們要講，按照現在大法官的邏輯，未來有可能4人、3人、2人、甚至是1人判決，隻手就可以遮天，這樣子的做法像話嗎？』

民進黨立委莊瑞雄則指出，憲法法庭判決等同憲法層級，但目前藍、白黨團欲透過立法院決議宣告憲法法庭判決無效，若該決議案通過，就是「流氓政治」。莊瑞雄：『(原音)憲法法庭就是把任何違反權力分立的立法要把它拉回國家正常的一個軌道，今天如果這個決議可以通過的話，這個叫做流氓政治，這不是只有多數暴力啊！這影響是人民的權利問題啊！』

經表決，在藍、白挾多數席次將國民黨團提案逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。(編輯：許嘉芫)