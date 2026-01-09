國民黨團提解方 放行「具急迫性、重大民生性預算」先審

國民黨立院黨團於9日立法院會中提案，「將115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，先交付委員會審查。」（本報資料照片）

因行政院拒行使立法院三讀通過之法案，115年度中央政府總預算案也卡關至今。由於地方政府有部分「具急迫性、重大民生性預算」，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等，因此國民黨立院黨團於9日立法院會中提案，「將115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，先交付委員會審查。」

國民黨團指出，有鑑於國際風雲詭譎、兩岸兵凶戰危，115年度中央政府總預算案行政院卻惡意違法，拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪，及警消退休金替代率提高之預算，不但至今未提出其他可行之替代方式，甚至以各種毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻散布不實言論造成社會對立，實不足取。

國民黨團表示，我國預算程序有「不關門機制」的設計，民國60年即規定當總預算案未能於期限內完成時，立法院可議訂補救辦法後通知行政院，並不會因為總預算案未能完成三讀程序，而癱瘓政府一般政事的運作。

因此國民黨團提案，「依預算法第54條規定，將115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫（如附件），由本院逕行議決可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，交付委員會審查。」盼以此補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，避免國家陷於停擺困境。

至於「急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫」內容，則有包括TPASS通勤月票、生育給付、河川整治、老舊校舍修建、國家藥物韌性計畫、少子女化對策計畫2.0等項目。

