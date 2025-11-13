國民黨團提設「兩岸事務小組」 陸委會：真正行政作為還是行政部門

陸委會發言人梁文傑表示，立法權和行政權在憲法制度的設計下是分開的，立法權是監督權，真正的行政作為還是行政部門。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團12日宣稱，擬成立跨黨派「立法院兩岸事務因應對策小組」，作為恢復兩岸對話的管道，監督與中方交涉的機關。陸委會發言人梁文傑今日表示，尊重立法院的運作，但真正的行政作為還是行政部門。

梁文傑在陸委會例行記者會上提及，立法院本來就有一個兩岸事務小組，只是多年沒有開會，對於立法院的運作他們尊重，立法院可以自己成立各種小組，「我們沒有特別的意見」。

梁文傑也強調，立法權和行政權在憲法制度的設計下是分開的，立法權是監督權，真正的行政作為還是行政部門，「重要的是，立法院的監督，如果能夠幫助行政部門的話，是最好的狀況」。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》集體失控？藍委談兩岸竟扯台灣像小學生：回嘴就揍你

熱舞拚345億全民福利 民進黨團：藍白別丟大禮包

趙少康嗆「我們才不是沈伯洋」 她神回這1句大批網友讚爆！

中國懸賞八炯、閩南狼犯罪線索 陸委會：配合提供者依法查辦

