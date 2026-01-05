國民黨團揭退伍校官赴中改全面申請制 陸委會打臉「不實訊息」

記者盧素梅／台北報導

行政院會去年底通過陸委會擬具的《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，修正重點包含進一步擴大規範領有月退除給與的校級軍官，禁止赴中國出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動，但國民黨立法院黨團今（5）日指出，不少退伍校官已經接到通知，赴中國地區全面改申請制，並威脅重罰或取消月退俸。對此，陸委會駁斥，《兩岸條例》修法對於已退伍的校官赴中國沒有增加申請制，只有禁止赴中國出席妨害國家尊嚴活動。

行政院院會去年12月26日通過陸委會會擬具的《兩岸條例》部分條文修正草案，修正重點包含：一、公務員赴陸全面採許可制。二、完善特定人員赴陸規範制度。三、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露。四、進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴中出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。行政院將函請立法院審議。

關於指標性卸任官員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動，擴大規範對象，增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官。此外除原有規定受規範對象不得出席中共舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為外；本次增訂受規範者亦禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動。

國民黨團今天指出，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴中國不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。此舉已明顯逾越《兩岸條例》之授權，涉及不當擴權。

對此，陸委會今晚表示，本次《兩岸條例》修法對於已退伍的校官赴中沒有增加申請制，只有禁止赴中出席妨害國家尊嚴活動。

陸委會說明，現任簡任十職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可，報載退伍校官赴中改全面申請制為不實訊息。

