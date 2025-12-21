國民黨團明提告5大法官 喊話北檢、北院找回司法貞操

憲法法庭5位大法官19日宣告「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團明天將向台北地院及台北地檢署告發五大法官瀆職。(資料照，記者劉宛琳攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團明(22日)上午10時將赴台北地檢署，按鈴提告大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判，國民黨團表示，只要台北地檢署檢察官、台北地院法官不畏獨裁者賴清德、獨裁打手卓榮泰的不當干預，必可為挽救台灣司法，找回最後一絲司法的貞操。

憲法法庭5位大法官前天宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，國民黨團擬在立法院會對5位大法官提出譴責案，明天也將告發5位大法官及憲法法庭濫權瀆職。

國民黨團表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，明(22日)正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。

國民黨團指出，明日將由黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯及新北市議員林國春共同出席，為台灣的司法獨立發出「反獨裁、護憲法」的正義之聲，相信正義必定戰勝邪惡、民主法治最後必定戰勝獨裁。國民黨團為台灣民主憲政奮戰到底。

國民黨團強調，大法官不是司法土皇帝，依據中華民國憲法沒有「司法刑事豁免權」。提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗著台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊？還是站在人民的一邊？台灣司法的獨立性，到底是已開發國家水準，還是獨裁者操弄的人型木偶，全民都在看，世界都在看，「韓國行，台灣一定也行！」

國民黨團說，依據大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥所做出114年憲判字第1號判決，完全符合《中華民國刑法》第124條的「枉法裁判罪」構成要件，只要台北地檢署檢察官、台北地院法官不畏獨裁者賴清德、獨裁打手卓榮泰的不當干預，必可為挽救台灣司法，找回最後一絲司法的貞操。

