國民黨團期末餐敘 韓國瑜現身喊話盼持續並肩作戰

國民黨立法院黨團於今（9）日舉行年末聚餐，特別邀請立法院長韓國瑜及副院長江啟臣出席。黨團書記長羅智強會後轉述，韓國瑜在席間肯定黨團成員一年來的辛勞，並勉勵大家在新的一年繼續並肩作戰，場面氣氛相當融洽。

立法院長韓國瑜。（圖／韓國瑜臉書）

羅智強表示，由於立法院會期即將結束，今日的餐敘主要目的是讓大家在輕鬆的狀態下進行交流，回顧過去並展望未來。此次聚會特別邀請正副院長韓國瑜與江啟臣共襄盛舉，定位為會期末的情感交流聚會，整體過程相當愉悅且輕鬆。

針對媒體詢問席間是否觸及國政議題或總預算案，羅智強指出，今日並未特別提及特定嚴肅議題，談話內容相對輕鬆。他強調，重要的議題都會留待黨團大會中正式討論，今日的場合純粹是立委同仁間相互進行的軟性交流。

國民黨團書記長羅智強。（圖／中天新聞）

關於韓國瑜對黨團的期許，羅智強笑著引用韓國瑜的春聯題字「馬上幸福」作為回應。他轉述，韓國瑜認為黨團成員這一年來雖然辛苦，但也獲得許多收穫，以此勉勵所有藍營立委在來年的新會期中，能夠繼續團結一心、並肩作戰。

