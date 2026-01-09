國民黨團期末餐會韓國瑜到場致意 勉藍委續並肩作戰

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨團今天舉辦期末餐會，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣到場致意。國民黨團書記長羅智強表示，今天餐會氣氛輕鬆，未特別提到什麼議題。韓國瑜覺得黨團很辛苦，勉勵大家新的會期繼續並肩作戰。

國民黨立法院黨團今天中午舉行會期末餐會，幾乎所有的國民黨立委都到場參加，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人也到場致意。

國民黨團書記長羅智強在餐會後接受媒體聯訪時表示，今天的餐敘很輕鬆，主要就是這個會期快結束了，黨團成員彼此交流，也包括未來的展望。今天也特別邀請韓國瑜、江啟臣到場，大家相互交流情感，所以整場餐會的氣氛蠻愉悅的，大家都很輕鬆融洽。

廣告 廣告

媒體詢問，餐會中是否有談到總預算等議題。羅智強指出，今天沒有特別提到什麼議題，大家的談話都是相對比較輕鬆。因為重要議題在黨團大會中都會有討論，所以餐會的場合，大家純粹就是軟性交流。

對於韓國瑜是否有給黨團什麼期許，羅智強表示，就是韓國瑜公布的馬年春聯「馬上幸福」。韓國瑜也是覺得黨團都很辛苦，這一年大家並肩作戰，雖然有辛苦的一面，但也有很多的收穫，所以韓國瑜勉勵大家新的會期就繼續並肩作戰。（編輯：林興盟）1150109