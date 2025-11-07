國民黨團突廢「2年條款」成功 藍營人士：傅崐萁秀肌肉達2目的 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

立法院國民黨團今（7）日上午召開黨團大會，臨時通過廢除「總召連選連任一次」限制的提案，等於取消俗稱「2年條款」的任期限制，現任黨團總召傅崐萁未來可再度續任、甚至長期掌舵黨團運作。有藍營人士形容這是傅崐萁「秀肌肉」、展現黨團內壓倒性支持的政治動作，也被視為他向國民黨中央與潛在挑戰者「宣示主導權」的一步棋。

根據國民黨團規定，總召任期1年，僅能連任1次，最多可擔任2年。黨團書記長羅智強今日受訪證實，共有38位立委連署提案，主張比照民進黨、民眾黨，取消總召任期限制，提案隨即獲得通過。據悉，此議案由立委鄭正鈐發起連署，並經由羅智強協調溝通，而黨團大會現場討論時，傅崐萁「低調」未出席。

多名藍委透露，提案相當突然，黨團會議臨時將「廢除2年條款」列入議程，僅有5、6名立委表達反對意見，認為討論程序過於倉促，但也多半僅針對程序正義提出異議，並未直接反對傅崐萁本人。

一藍營人士分析，傅崐萁的動作不僅是在制度上「開路」，更是在政治上「秀肌肉」：第一，向新任國民黨主席鄭麗文展現能力、權力，因先前傳出鄭有意扶植立委林德福接任總召，如今傅崐萁以7成連署回應，等於在黨內亮出實力，告訴黨中央他才是黨團共主。第二，則是對黨團內「反傅派」釋出警告，連署就7成，代表傅幾乎已掌握黨團主導權。

該人士認為，傅崐萁的政治作風一向強勢，無論在院會程序或黨團決策上，常採取「最後一刻出手」策略，此次臨時通過提案的模式，也與他過去在院會的迅雷風格一致，讓「反傅派」連事前串連反抗的機會都沒有。

此外，有藍委私下形容，國民黨團如今出現「沈默螺旋」現象，雖然不少人對傅崐萁的領導方式存有不滿，但在氣氛壓力下，反對聲音越來越小，「大家都不敢講，黨團已經快變成一言堂」。

不過，也有藍委認為，傅崐萁「秀肌肉」展現實力，除了再次在黨團建立自己的威信外，這也不見得是壞事，以現在來看，傅崐萁起碼在連署上就掌握了國民黨7成立委的意見，況且3成沒有連署的立委，也不代表都是不同意的，像有些立委從頭到尾都不知道這件事。

照片來源：翻攝自傅崐萁臉書

【文章轉載請註明出處】