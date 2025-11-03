國民黨團籲凍漲國考報名費、檢討公務員待遇 (圖)
國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥（右）、副書記長徐巧芯（左）3日在記者會中表示，國考人數出現雪崩式下降，今年報考人數不足6萬人，政府同時調漲國考報名費，漲幅高達25%至27%，呼籲應立即凍漲國考報名費、全面檢討公務人員待遇、重建穩定有尊嚴的退撫制度。
中央社記者王飛華攝 114年11月3日
