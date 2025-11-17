國民黨團籲總統特赦悶死癱兒母 陳菁徽點名社家署失職
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
80歲劉姓老太太照顧癱瘓在床，重度身心障礙的兒子超過50年，2023年她確診新冠肺炎，身心俱疲下親手將兒子悶死。今年5月，台北地院針對這起加工自殺悶死親生兒子案，一審判刑2年半，法官罕見地在判決書中建請總統賴清德特赦，讓劉老太太免入獄。國民黨立法院黨團今（17）日召開記者會，以黨團全體委員名義，建請總統依《憲法》對刑事被告特赦。
國民黨團指出，《赦免法》第3條：「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行。」並要求衛福部好好檢討、勇敢面對，提出改善及未來精進措施，讓每一位家庭可以好好被接住。
國民黨團書記長羅智強表示，劉老太太的兒子在嬰兒時期罹患腦膜炎引發肺炎，再加上罹患小兒麻痺症，導致全身癱瘓在床。劉老太太不離不棄照顧兒子50年，同時還要照顧比他大10歲的丈夫；2023年她確診新冠肺炎，由於年事已高，不知兒子的未來該怎麼辦，於是在心力交瘁之下，悶死癱瘓50年的兒子。
羅智強提到，一審法官的判決書中寫道，被告是用多麼大的愛心在照料，最後痛下殺手，中間的痛苦已經讓其餘生，都活在自責與傷痛當中，沒有什麼比這個更巨大的懲罰；不管從應報還是一般預防、特別預防刑法目的來說，都沒有再對被告執行法院「宣告之刑」的必要，建請總統依《赦免法》對被告特赦。
對此，總統府回應「等到司法程序結束後再議」。羅智強指出，事實上法律沒有規定受罪刑宣告「確定」，才能夠特赦，換言之，並沒有一定要等到司法程序終了，總統才能夠行使特赦。
羅智強呼籲總統，赦免是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」，就是為了處理這種特殊、令人心碎的案件；如果總統有心要特赦，現在就能宣布，不要讓老母親還要奔波法院，讓老母親再承受一次又一次的痛。他提到，上周五國民黨團在黨團大會決議，一致以黨團名義，敦請呼籲總統能夠特赦劉老太太。
副書記長王鴻薇表示，近年來，台灣社會陸續發生長照悲歌的案件，無論是父母、子、配偶，不堪長期照顧的壓力之下，最後逼著手刃親人，每一起案件都是讓人傷心的悲劇。她呼籲政府思考，如何在司法上幫助這群受盡折磨苦難的人？以劉老太太的案件來說，總統是不是該悲天憫人？連一審法官在量刑判決書中，寫滿了感慨。此外在兩年前，一位手刃先生的老婦人，在二審時法官將刑度降為二年。
王鴻薇指出，難道只能靠法官的悲天憫人？在司法相關制度下，是無法救濟這些苦難的人？身為國家元首擁有特赦權，可以救劉老太太、救救長照悲歌下苦難的同胞。她希望，藉由社會高度討論之下，讓賴清德以悲天憫人的精神，不要只聲援綠委沈伯洋，別忘了全天下苦難的人更多，請把視線和關懷到這些真正需要幫助的人，請特赦80歲劉老太太。
立委陳菁徽表示，她身為衛環委員會委員，看到衛福部長石崇良也向總統喊話希望特赦，但石崇良身為衛福部長，可做的事更多，只會跟風喊特赦是沒有擔當，不如思考如何利用自身的職能，讓政策變好，而非未來有類似的悲歌發生時，專責身障照護的部長，又只要跟著喊特赦，就沒自己的事？
陳菁徽指出，此案社家署的施政有所失職、嚴重不當，監察院應該要介入調查，因社家署是專責落實「身心障礙者居家服務（辦理身體照顧服務、家務服務、友善訪視、送餐到家等居家服務）」、「身心障礙者家庭支持服務」、「機構式照顧」、「個別化專業服務」的中央機關，更是「身心障礙者權益保障法」的主管機關。
陳菁徽批評，今天怎麼會發生劉媽媽悲歌案例後，至今卻仍看不到社家署，主動站出來有任何檢討？更別說，點進去社家署的官網，在社家署的業務簡介中，社家署說要落實「身心障礙者權益保障白皮書」這樣一份綱領式的施政指導，竟然還是在2009年，也就是16年前所訂定的，內容根本無法與時俱進。
陳菁徽質疑，社家署是帶著放任16年的施政時差，造成這場悲劇的背後元凶？她強調，希望衛福部、社家署勇敢面對，端出可以足夠說服國人的檢討，提出改善及未來精進措施，讓每一位家庭可以好好被接住。
照片來源：國民黨立法院黨團
中午來開匯／指抗中保台破功、獨派支持度下滑 蕭旭岑：民眾厭倦雞犬不寧
