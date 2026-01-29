國民黨團籲賴赴立院說清楚國防特別預算 民進黨團要求盡速審查

立法院第11屆第4會期將在今(30)天結束，國民黨團總召傅崐萁率全體黨籍立委召開記者會，呼籲賴清德總統、行政院長卓榮泰要苦民所苦，人民的期待不能冷凍，盡速讓「急迫性新興預算」能夠順利通過，行政部門能夠立即執行，以不辜負人民期待。關於國防特別預算部分，國民黨團再次嚴正重申，國民黨堅定地支持中華民國國防安全，但賴清德總統提出1.25兆元國防特別預算，國人看到的僅有隱瞞式的大內宣，國民黨團呼籲賴清德總統，開誠布公到國會說清楚講明白。

立法院會期最後一天，總預算仍卡關、國防特別預算無法付委。民進黨立法院黨團今天持續在院會排入總預算與強軍特別條例，要求儘速回到委員會審查，讓預算回歸制度、專業把關；但口口聲聲喊「民生優先」的國民黨與民眾黨，卻拒審總預算，反而急著闖關爭議惡法，包含把公費助理費變成立委私房錢、替黨產解套、護航紅媒，甚至可能臨時再修惡改。政治操作不能凌駕制度，更不能犧牲國家安全與人民權益。

總召傅崐萁表示，立法院本會期將在今天結束，國民黨團希望能夠在攸關人民的民生議案上，能夠順利獲得豐碩成果，包括115年度總預算當中的38項新興預算，如北北基桃和台中、高雄的TPASS延續性計畫、育兒津貼、生育補助、高屏東西向快速道路、治水預算、癌症新藥等，國民黨團非常負責任地從總預算中抽出，讓急迫性民生相關預算，能夠盡快通過，讓相關部會能夠立即執行，回應全國人民的期待。

傅崐萁呼籲賴清德總統和卓榮泰院長，能夠苦民所苦，在新興預算在朝野協商後冷凍期間，抽出進行三讀。傅崐萁強調，人民的需要不能冷凍，2300萬人的權益不能冷凍，民進黨並沒有這麼大，只有人民才是最大。傅崐萁要請教高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米，高雄到屏東的快速道路重不重要？傅崐萁懇請賴清德總統、卓榮泰院長和民進黨團，對於台灣基層百姓非常迫切的相關法律和新興預算，能夠盡速三讀通過、執行。

關於國防特別預算部分，傅崐萁指出，國民黨始終秉持全力支持國防，唯有精實的國防，才會有台灣的安全。但遺憾的是，賴清德總統選擇以投書外媒，對內召開記者會的方式，告訴國人要投入1.25兆元軍購案，而且猶抱琵琶半遮面，到今天為止，包括立法院和國人在內，對於軍購特別預算購買項目仍不清楚，只看到民進黨的大內宣、大外宣。

傅崐萁表示，所謂1.25兆元國防特別預算，不僅僅是1.25兆元，還要加上後期的維修、妥善和延壽，國民黨團預估將達到4.5兆元，且目前還有將近7,000億元已付款未到貨的武器裝備，包括捍衛台灣領空安全的F-16V，迄今一架都未交貨。傅崐萁指出，民進黨政府只知道花錢，完全不在乎國防安全要如何精實壯大，只想討好和交保護費，忽略了台灣真正的安全。

傅崐萁強調，民進黨再開出一張4.5兆元軍購空白支票，國民黨團當然要為人民看緊荷包、嚴格把關。傅崐萁提到，國防軍購特別預算必須著重在於：武器是否先進？是否符合台灣國防需求？是否能夠準時交貨？

傅崐萁嚴正聲明，中華民國的國防安全，國民黨堅定地支持，但對民進黨廢弛職務和怠惰，完全不在意花人民的血汗錢，背棄人民的託付，國民黨期期以為不可，必須要看到完整計畫，賴清德總統必須要到國會向全體國人說清楚，4.5兆元國防特別預算要如何使用，透過詢答來接受全體國人的託付和監督，一切公開透明，才能讓國人安心、放心，國民黨堅持每一分錢，都要花在台灣安全的刀口上。傅崐萁誠摯呼籲賴清德總統，不要再做隱瞞式大內宣，開誠布公到國會說清楚講明白。