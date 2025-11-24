國民黨團要修《國籍法》 劉世芳稱「特權修法很怪」：中共國籍當然是中華民國外的國籍

內政部長劉世芳今（24日）表示，若要特別針對中配修法很奇怪，是非常特權的條款，且中華民國以外的國籍，當然包括中華人民共和國國籍。（圖／林煒凱攝）

內政部依《國籍法》第20條要求中配政治人物放棄中國國籍，否則就解職；國民黨立院黨團近日強調，規範中配要依據《兩岸人民關係條例》，而非《國籍法》，因此要修《國籍法》，制定「防小人條款」，保障中配參政權。對此，內政部長劉世芳今（24日）表示，《國籍法》就是針對外國籍人士規範，若要特別針對中配修法很奇怪，是非常特權的條款。

劉世芳今赴內政委員會備詢前受訪時被問及，立院要提放棄外國籍的切結書，而民眾黨說要請中配簽切結書，這是否有效力？劉世芳表示，在現行《國籍法》規定中，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結的辦法。

至於藍營要修《國籍法》，劉世芳也直言，《國籍法》是針對具備中華國籍外的外國籍人士規範，如果特別針對中配修法的話「很奇怪」，這是一個非常特權的條款。更何況《國籍法》20條已經講得非常清楚，如果要擔任公職者，得在1年內放棄中華民國以外的國籍。

劉世芳強調，根據行政院2023年函示給各部會，所謂中華民國以外的國籍，當然包括中華人民共和國國籍。

至於有多名中配村里長未解職，內政部已將4縣市政府公所送監察院查處；劉世芳說，按照時間點來限制的話，《國籍法》20條規定是1年內放棄他國國籍，而今年5月時，5個中配村里長已就職超過1年，內政部民政司多次去函縣市政府等單位，一定要按照《國籍法》規範處理。

劉世芳透露，多次去文後，縣市政府都是用推託的方式，比如說「我們要問陸委會、移民署、民政司、內政部」，顯然縣市政府對《國籍法》20條已有非常清楚的表態，「他們有失職，所以就移送監察院調查」。



