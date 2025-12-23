國民黨團赴監察院 要求彈劾卓榮泰

行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院通過的《財劃法》修正案。國民黨、民眾黨立委今（23日）向監察院提出彈劾陳情；他們高喊「懲治國賊卓榮泰 捍衛法治護台灣」，強調卓的行為已構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作，監院應調查、彈劾，維護憲政秩序與法治國原則。

國民黨、民眾黨立委今（23日）向監察院提出彈劾陳情。（國民黨團提供）

包括國民黨團副書記長王鴻薇、立委翁曉玲、徐巧芯，新北市議員林國春；民眾黨副總召張啓楷、立委麥玉珍，以及公教軍警消聯合總會長林水吉、全國教育產業總工會、八百壯士捍衛中華協會、大專院校退休同仁協會、台灣教育資深人員協會、公職退休人員聯誼暨關懷服務協會等10個民間社團代表到場。

廣告 廣告

他們提出的彈劾案由包括，拒不執行已生效法律、違法刪減地方一般性補助款、覆議遭否決後拒不副署、將副署制度作為否決立法工具。

翁曉玲表示，卓榮泰違反依法行政及權力分立原則，包括未依法編列軍人待遇條例、警察人員人事條例等預算，財劃法、停砍公務人員年金，不副署、不執行，種種違法失職的行為，已經構成彈劾的要件，大家無法坐視，因此提出彈劾陳情書，希望監察院依職權展開調查。

國民黨、民眾黨立委今（23日）向監察院提出彈劾陳情。（國民黨團提供）

徐巧芯指出，在憲法法庭未做出裁決之前，三讀通過的法律都是完全合法的，行政院就應依法編列相關預算並依法行政，沒有這樣做就是違法的政府，也是要被彈劾的原因。

張啓楷說，監察院不要再睡覺了，起來捍衛軍公教與全民應有的權益，將賴清德、卓榮泰的毀憲亂政撥亂反正。

除了民進黨在野時曾主張廢除監察院，國民黨也有人支持廢除監院。對此，徐巧芯強調，在監察院尚未被廢除之前，就仍是憲法所規定的憲政機關，理應依其職權正常運作。她形容「做一天和尚，就要敲一天鐘」，只要監察院存在的一天，就應該履行應有的職責，好好為民服務，依法受理、調查並審議相關陳情與彈劾案件，而不是消極以對。

徐巧芯認為，如同張啓楷形容監察院「每天在睡覺」，這樣的狀況並不可取。她強調，在監察院尚未廢除之前，監察委員仍領取高薪，就更應該對民生議題，以及現職與退休軍警消等相關事項，善盡調查與表態責任。雖然監察院近年來的作為，確實讓不少人質疑其存在必要性，但相關討論應該「一碼歸一碼」。

延伸閱讀

獲提名任中選會主委 游盈隆自比跳火坑、過河卒子不計毁譽

卓榮泰最新滿意度民調出爐！ 游盈隆：社會共識等於零

中選會委員提名人選出爐 藍白黨團發聲卻不表態！