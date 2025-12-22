國民黨團轟大法官違憲提告...黃帝穎轟「虛耗北檢偵辦恐攻量能」僅為政治私利：有四大法盲之處

國民黨立院黨團今日早上赴北檢提告大法官，律師黃帝穎批評，國民黨法盲濫訴大法官，虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害人量能，國民黨濫訴只為政治私利，不顧國人死活。他並指出國民黨四大法盲之處，已經被最高法院判決打臉。

黃帝穎指出，張文北市鬧區恐攻釀四死多傷，北檢啟動偵辦，除了追查犯罪動機、背後金流外，更協助被害人家屬申請犯罪補償金，但國民黨不顧國人高度關注社會安全網及北市治安、見警率等安全政策議題，多位藍委執意集體赴中，遭媒體驚爆是「中共急找」，引起公憤。

「國民黨立委不理恐攻竟執意集體赴中還濫訴大法官」，黃帝穎抨擊，國民黨到北檢告發五位大法官「枉法裁判罪」，明顯法盲濫訴，更虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害人量能，不顧國人死活，令人憤怒！

黃帝穎並指出，國民黨濫訴大法官的四大法盲。第一、國民黨法盲濫訴枉法裁判罪，被最高法院判決打臉；依據最高法院判決見解，枉法裁判罪「指故意不依法律之規定而為裁判，質言之，即明知法律而故為出入者」，但五位大法官有權解釋憲法，或就憲法規範提出適用法律見解，均無法構成最高法院「故意不依法律」要件，國民黨明顯法盲濫訴。

第二、黃帝穎說，國民黨癱瘓憲法法庭背棄民主世界，濫訴大法官更凸顯國民黨害台執迷不悟；全球民主國家中，台灣是唯一憲法法庭被癱瘓的國家，這是台灣民主的恥辱，如今憲法法庭「自救」判決憲訴法違憲，國民黨竟還濫訴追殺「接軌民主世界」的五位大法官，國民黨背棄世界民主、害台執迷不悟！

第三、黃帝穎表示，國民黨北檢提告是明顯雙標，一下包圍怒嗆、一下認真提告，國民黨傷害法治，簡直把北檢當自助餐；國民黨到北檢告發大法官，但同樣是北檢，國民黨為黃呂錦茹偽造文書包圍北檢怒嗆、又為北檢起訴柯文哲聲援怒罵北檢，今天竟又到北檢提告大法官，國民黨擺明雙標、傷害法治，簡直把北檢當自助餐。

第四、黃帝穎說，國民黨為政治私利告大法官，虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害者量能，不顧國人生死；張文恐攻釀四死多傷，北檢啟動偵辦，除了追查犯罪動機、背後金流，更協助被害人家屬申請犯罪補償金，「國民黨竟到北檢告發五位大法官，明顯法盲濫訴，更虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害人量能，不顧國人生死，社會公憤！」

