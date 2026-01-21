國民黨團轟賴清德缺席 吳思瑤回擊議場空蕩藍白成鬧劇

照片來源：國民黨臉書

針對立法院今（21）日啟動總統彈劾案審查，總統府昨日正式表達總統賴清德不會出席，立法院國民黨團總召傅崐萁率先發言指出，賴清德僅以一紙函文缺席審查會，選擇落跑不敢為自己辯護，踐踏中華民國憲法根本是民主之恥。

傅崐萁表示，立法院依中華民國憲法增修條文第4條第7項，國民黨與民眾黨共同提案，由國會超過二分之一立委同意正式提案彈劾總統，不是政黨鬥爭，不是個人恩怨，而是為了維護中華民國法治。他強調，貪污腐敗的政權，只會詐騙國人賣台毀台的政權，彈劾賴清德總統是守護憲政的唯一選擇！

國民黨今日也在臉書直指「賴市長不進議會，賴總統不進國會」，批評賴清德是失職、失能、失德的三失總統。貼文指出，立法院啟動彈劾案審查，本應在民意最高殿堂接受全民監督的賴清德，卻選擇拒絕出席，將人民的意旨踐踏在地。

國民黨回顧，賴清德擔任台南市長期間，曾因登革熱疫情與市政爭議，出現200多天不進議會的紀錄，形容其「無視人民痛苦、拒絕議會監督」。貼文並指出，如今在中央，賴清德政府「違背憲政義務，不副署、不執行國會三讀法律」，以行政權凌駕立法、司法，創下憲政惡例。

國民黨並列出當年監察院彈劾賴清德市長的理由，包括「架空立法權」、「悖離民主與法治原則」、「傷害憲政體制」，直指「一字不變，這些理由再次完美適用於賴清德總統彈劾案」，並強調這不是歷史巧合，而是賴清德位置雖變，專斷獨裁的本性，一分不變。

國民黨進一步指控，拒絕依法行政、藐視民意監督是失職，意識形態治國、造成國家空轉是失能，主導惡罷、製造對立是失德，強調賴清德不只是「三失總統」，如今更是直接消失在人民面前。

國民黨嗆賴清德：「你的逃避，就是對於失職、失能、失德的默認；你的消失，就是對憲政體制、民意監督的踐踏。」並稱國會議場上的空椅，將成為賴清德懦弱、無能、傲慢的印記，永遠烙印在中華民國史上，烙印在人民心中。

對此，民進黨立委吳思瑤今日則表示，立院今天現場呈現「大亂彈、唱空城」的局面。她指出，藍白陣營主張彈劾賴清德，要求總統到立院列席，但實際議場情況卻是「白8席空蕩蕩，藍54席現場只有小貓4隻」，並批評立法院長韓國瑜未阻止這場「立院大亂彈」，形同陪演。

吳思瑤酸藍白，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看，並表示賴清德拒絕奉陪、不隨之起舞，是明智之舉。她也說明，民進黨不為這場行動背書，除發言代表外，全體立委不出席，以表達立場。

