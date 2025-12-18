國民黨團開砲！轟行政院玩「造謠2.0」、漏編軍人加薪與警消退撫金卻怪立法院

國民黨團今日召開記者會，怒轟行政院長卓榮泰玩「造謠2.0」，複製大罷免時期的造謠模式，聲稱總預算未審會導致TPASS通行、生育補助、疫苗接種等補助卡關，但實際上卻是行政院自身漏編「軍人加薪」預算、警消退撫金，以及砍掉地方補助款2000多億元。

↑（圖片由國民黨團提供）

國民黨書記長羅智強指出，民進黨政府除了造謠，什麼都不會做。大罷免時期造謠「羅智強刪除長照預算」，事實是在野黨只刪0.009%，預算反增300億元，長照預算一毛未刪。如今重施故技，又要進行「造謠2.0」。

林沛祥直言，民進黨的劇本永遠是同一套：「狼來了」。每逢預算審查就聲稱TPASS要停、補助沒了、長照要倒、護照印不出來，彷彿在野黨是在拆國家。但真相是：體育預算實際增至73億元（成長36%）、手語老師標案早已決標、可免費申請。林沛祥批評，「狼年年都來，但羊卻從來沒被吃掉」。

林沛祥指控，行政院故意隱瞞凍結非刪除、行政有調度彈性等事實，先把最壞版本丟出來製造恐慌，然後責任推給立法院，這就是政治操作。更荒謬的是，行政院一邊哭窮推託補助，一邊卻砸1.25兆購買武器。他質疑國軍士官缺員1.2萬人、下士只達5、6成，沒有薪資保障誰要從軍？

許宇甄以「銀行奧客」比喻卓榮泰：行政院送來的預算案就是「缺件嚴重、內容違法的貸款申請書」，卻不肯補件，反而雙手一攤恐嚇全民。她舉例，115年度預算最荒謬之處包括：立法院三讀通過、總統已公告的軍人加薪預算一毛不編，警消海巡弟兄的退撫金也未編列。同時砍掉地方補助2000多億元，侵吞一般性補助款，造成地方財務缺口。

許宇甄強調，國民黨團絕不向違法預算低頭。只要行政院把預算編好、編滿、編合法——把該給軍警消的錢補上、把該給地方的錢還回來——立法院立即付委審查。「預算卡關完全是因為卓榮泰堅持違法不編預算、不守憲政規矩」。

國民黨團嚴正呼籲，民主國家不靠恐嚇治理，國會監督不是國家危機，真正危害國家的是用謊言安撫自己、用恐嚇對待人民的行政院。

