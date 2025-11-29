國民黨團：在確保安全前提下儘速重啟核電

（中央社記者王承中台北29日電）經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性。國民黨團書記長羅智強今天呼籲民進黨政府，在確保安全的前提下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解。

經濟部28日表示，27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會。

國民黨立法院黨團書記長羅智強今天發布新聞稿表示，在確保安全的前提下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解。若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

羅智強表示，民進黨政府應儘速完成相關行政程序，加速重啟核電，還給全民乾淨、低價、安全、穩定的用電，解救台電、中油脫離無止境虧損的無底洞，才是當前政府刻不容緩，最該做的事。

國民黨團副書記長王鴻薇指出，民進黨終於願意檢討錯誤的能源政策，核三廠今年中才走入歷史，不到半年的時間，民進黨政府現在又要往重啟方向研擬，既知如此何必當初，還要花掉多少納稅錢來重啟，顯然對民進黨來說，能源政策有沒有錯不重要，是否影響選舉才重要。

國民黨立委許宇甄表示，過去民進黨政府始終死抱「非核神主牌」，拒絕專業與現實，終於在AI、半導體產業急需用電的壓力下，才願意邁出調整錯誤能源政策的一步。在高科技產業全面起跑的時代，能源缺口的代價巨大，台灣已沒有時間蹉跎，民進黨政府應該放棄非核家園神主牌。

國民黨立委李彥秀表示，核二、核三廠可能重啟，為未來發展新式核能「小型模組化反應爐（SMRs）」鋪平道路，更為未來台美貿易開通了新的通道。（編輯：黃瑞弘）1141129