國民黨團：憲法法庭人數不符規定 違憲判決無效

（中央社記者王承中台北19日電）憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告憲訴法修法違憲。國民黨立委翁曉玲今天表示，今天只有5位大法官參與評議，就算依照憲訴法修法前的規定，也需有6位大法官出席，對於不符合法律規定的憲法判決，都是違憲無效的判決，民眾不需要遵守。

立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，憲法法庭做成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而做成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、國民黨立委翁曉玲下午在立法院國民黨團召開記者會。翁曉玲指出，當初修法目的是希望未來有一定多數的大法官做成憲法判決，所以將憲法法庭評議的人數拉高到2/3，且至少要有10位大法官在任時才能做成憲法判決。

翁曉玲表示，目前有8位大法官在任，今天只有5位大法官參與評議，其中還有1位大法官針對部分理由提出不同意見，等於只有4位大法官就宣告憲訴法修法違憲，這不是很可恥的事情嗎。

翁曉玲指出，這次憲法法庭的判決還介入立法院的立法程序自主權，雞蛋裡挑骨頭，她要敬告這5位大法官，過去憲法法條的判決對於立法程序都是予以尊重，更何況憲訴法修法在立法院討論過程當中，都已有充分討論。

翁曉玲表示，今天憲法法庭的判決，可以看出未來只要賴政府不喜歡立法院的修法，行政院就會提起釋憲，並由大法官做成違憲判決，今天是中華民國憲政史上最黑暗的一天。

翁曉玲指出，這次憲法法庭的判決，只有5位大法官參與評議，就算依照修法前的憲訴法規定，也必須要有6位大法官參與評議，並由其中1/2以上的大法官做成判決，因此這5位大法官所做成的判決，基本上是違憲、違法的判決。對於不符合法律規定的憲法判決，都是違憲無效的判決，民眾不需要遵守。

羅智強表示，現任的8位大法官中，有3位大法官提出不同意見書，這樣的憲法法庭沒有合法組成，所做成的判決合法性受到嚴重質疑，而今天做成決議的5位大法官則是公然違法，逾越憲法法庭該有的人數規定，做成誣指立法院違憲的超級違憲判決，真的是中華民國憲法之恥，國民黨團譴責這5位大法官。（編輯：蘇龍麒）1141219