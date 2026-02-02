國民黨團:誰踐踏民主「總預算僵局 全民公評」

政治中心／楊凱安、陳威余桃園機場報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，上午搭機訪問中國北京，出席明天的國共論壇，聚焦觀光、產業、環境三大主題，藍營強調是民生交流，但仍被質疑有政治目的，甚至是為鄭習會鋪路，獨派團體也到現場抗議，嗆聲既然自認是親人，那就去團圓不要回來了。「國民黨不要做中共走狗。」獨派團體赴桃園機場，抗議國民黨率團訪問中國北京。（圖／民視新聞）舉布條高呼口號，台灣國周一一早現身桃園機場，抗議率團出訪中國北京的國民黨訪團。台灣國理事長陳峻涵：「他們現在怕被人家罵，改成什麼智庫論壇，事實上大家都知道換湯不換藥，幾次的阻擋軍購包括阻擋總預算過關，這是一個結構性的黑手。」訪團由國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源帶隊，2號上午搭機前往，晚間就有國台辦晚宴，與國台辦主任宋濤會面，3號論壇登場，聚焦觀光、產業、環境三大主題，會後將發表共同宣言，4號則參訪清華大學園區，晚間返台，儘管藍營強調是民生交流，但仍被舊質疑有政治目的，甚至被視為鄭習會起手式。國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，率團訪問中國北京。（圖／民視新聞）國民黨副主席蕭旭岑：「中國國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，我想這是我們這次重要使命。」國民黨智庫副董事長李鴻源：「團員大部分都不是國民黨籍，都是專家學者，相關領域的這些理事長秘書長，談的都是一些非常專業的東西。」說是專業領域交流，但見宋濤難脫濃濃政治味，尤其日前國民黨主席鄭麗文拋出的中國是親人說，更讓外界質疑聲不斷。國民黨副主席蕭旭岑：「從歷史文化血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該，有這樣的切割概念，所以我們當然是親人。」台灣國理事長陳峻涵：「你們如果認為中共是親人的話，那這樣子你們去了就不要回來，讓你們去好好團圓一下。」立委（民）沈伯洋：「不管今天是經濟上面對我們的養套殺，還是對於政治人物去抓住他的軟肋，他（中國）最終的目的，其實都是要併吞台灣。」國共三天兩夜交流，只會加深國人疑慮。原文出處：國民黨出發國共論壇 台灣國批國共團「去了就別回來」 更多民視新聞報導柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議中配李貞秀明就職立委！綠委批民眾黨雙標 陳智菡稱霸凌、抹紅「恢復黨籍並非最迫切」引無黨籍拚連任聯想 高虹安：過度解讀

