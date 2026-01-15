國民黨團：16日將提案對新興計畫相關預算逕付二讀

今年度中央政府總預算案至今尚未進入立法院審議階段，國民黨團今天(15日)表示，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團將在明天(16日)院會正式提案，依據預算法第54條相關規定，針對新興計劃相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查。

行政院在去年8月通過今年度中央政府總預算案，藍、白黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，持續卡關預算案審查，民眾黨團更在去年10月7日在立法院會針對今年度總預算案提出復議， 導致今年度總預算案至今無法排審。

國民黨團15日發布新聞稿表示，近日國民黨團與民眾黨團共同討論後，決議針對今年中央政府總預算案，有關行政院所提出部分新興計劃先行審查，避免因行政院毀憲亂政影響民眾日常生活及國家經濟發展。

國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團特別針對總預算中，少子化生育補助、T-PASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增(改)建、參與國際賽事等相關新興計劃，提案逕付二讀，力求在本會期三讀通過，將民進黨政府毀憲亂政對民生的影響降至最低範圍。

羅智強指出，政府依法行政是義務不是拿來對抗在野監督的工具。國民黨團針對新興計劃預算提案脫勾審查，也是依法提案，監督政府的作為都是合法、合憲。