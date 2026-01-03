國民黨在新北不會有初選？蘇巧慧：候選人都應該有機會表現自己

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前提出，國民黨在新北應該不會有初選，並暗示在等台北市副市長李四川卸任，引起有意爭取提名的新北市副市長劉和然要求公開透明。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（3）日表示，政黨競爭，每位候選人都應該有機會表現自己，展現帶領新北市的能力，相信選民會做最好的選擇。

立委蘇巧慧今（3）日表示，政黨競爭，每位候選人都應該有機會表現自己，展現帶領新北市的能力。（資料照）

蘇巧慧今早赴永安市場掃街。她接受媒體訪問提到，今天是2026年的第一個週末，她特別到永和的永安市場，和在地經營多年的許昭興議員、羅文崇議員一起向鄉親提早拜年，也祝福大家都有順順利利的新年。其實她從11年前參選開始，就是在國民黨的優勢選區，所以到現在已爭取到幾乎過半的支持，她也一直認為，「只要夠用心服務，做出成績，讓民眾感受到努力和誠意，其實沒有什麼深藍或深綠的選區」。

廣告 廣告

針對國民黨在新北市可能沒有初選，蘇巧慧說，她其實經常遇到副市長或委員等人，他們都會握手致意，這是大家基本的禮貌。她認為，政黨競爭，每位候選人、每個有志於服務公眾的人，都應該有機會表現自己，只要把自己最大的誠意表現出來，展現帶領新北市的能力，相信選民會做最好的選擇。

蘇巧慧強調，新北市民才是面試官，她跟其他候選人不同之處，就是她的溫暖、創新和會做事的態度，希望今天她是一個全新不同的候選人，能得到大家的認同。

更多FTNN新聞網報導

政治讀新術／「不管誰選都會輸巧慧！」王義川嗆黃國昌會棄賽：沒議員怎麼選市長

2026新北市長之戰...李四川首度鬆口：我當然要參加初選 符合1條件就承擔

傳黃國昌執意選到底 蘇巧慧被問無奈回：等一下又說我有意見

