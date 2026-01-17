國民黨基層快瘋了！縣市長初選大混戰 亮「內耗」紅燈

國民黨主席鄭麗文。（圖／東森新聞）





年底縣市長選舉，國民黨中央啟動提名布局，但各縣市採取辦法不一。國民黨桃園市議員凌濤就表示，不同版本的初選，基層支持者超級焦慮，加上近期民眾黨為拉抬嘉義市長參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲，甚至動員中央層級陣容助選；對比國民黨的人選懸而未決，在野整合進度持續停在原地。

畢竟要選舉，不能光只有策略，也要有充分糧草，國民黨主席鄭麗文公開喊話，各界資源通通來。

國民黨主席鄭麗文：「果然在高雄，就是一個德意志的充分展現，高雄選民我相信民氣可用，不斷覺醒，不會讓高雄淪為一黨，甚至於是一派、一流的他們的禁臠。」

廣告 廣告

拚翻轉南台灣艱困選區，鄭麗文南下和黨員面對面拉抬選情。而此時民進黨的賴瑞隆展開請益之旅，雖然距離年底選舉還有一段時間，但國民黨桃園市議員凌濤直言，新竹縣、宜蘭縣、台中市近來初選紛爭，讓支持者非常焦慮，呼籲黨中央要趕快弭平初選，進入戰鬥模式。

尤其此時還傳出，優勢選區新北市劉和然、李四川，誰披藍營戰袍參選還未定，反觀民進黨的蘇巧慧已勤走地方。國民黨北市黨部主委戴錫欽坦言，李四川民調確實領先，但因為還沒整合完成，與蘇巧慧差距縮小中。

台北市副市長李四川：「我現在最重要的，還是要在1月底把輝達的簽約完成，黨部的決定完了以後，如果要我承擔，那什麼時間，我大概就會參加所有該有的活動。」

還有綠營議員爆料，劉和然民調超車李四川。民眾黨主席黃國昌：「哈哈哈，都很好都很好，劉和然副市長非常的優秀，派劉和然副市長的話，我一定會跟他進行一個君子之爭。」

藍白有待整合的還包含嘉義市，民眾黨傾全黨之力助攻張啓楷，民眾黨動起來，國民黨還在無限協調會，黨中央得快拍板縣市長人選，畢竟選舉成敗，黨主席得一肩扛。

更多東森新聞報導

藍誰選中市長？協商仍破局！ 江：黨內勿對立 楊：錯愕

在野拚2026選戰！ 白開跑基層 藍亮「未整合」紅燈

藍議長示警！鄭麗君被點名戰北市蔣：專注市政

