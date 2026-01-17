國民黨多個縣市長提名難喬 鄭麗文喊「照提名辦法」：協調不成就初選

政治中心／綜合報導

面對2026年九合一大選，民進黨提名步調穩健、策略明確，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多處人選未定，包含新北市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣等地的人選仍有待協調、需進行民調，黨內矛盾因此逐漸升高。讓黨內及基層憂心。對此，今（17）日國民黨主席鄭麗文回應強調協調不成是沒辦法以內部協調決定人選，就會進行初選。

鄭麗文下午到高雄出席「高雄-黨員Reset拓點」活動，被詢問到台中、新北、嘉義等選區的整合，鄭麗文受訪表示，國民黨是尊重制度的政黨，不管每個選區的狀況如何？國民黨一定是按照中央黨部提名辦法，按照步驟一步一步地走，所以基本上每一個選區都是以協調為優先，「協調不成」不是「整合不成」不一樣，協調不成是沒辦法以內部協調決定人選，就會進行初選。

鄭麗文指出，任何沒有辦法透過協調產生候選人的選區，比如現在應該是新竹縣確定會進行初選，就會回歸黨的選舉提名辦法，進行初選。不管是剛剛提到的幾個選區皆是如此。

另外，媒體也詢問藍白合部分。鄭麗文回應表示，「藍白合部分也是一樣，等到本黨的候選人產生之後，就會立即跟民眾黨進行兩黨的平台，也是一樣透過協調，透過兩黨同意的公平公開的機制，最後也有可能會進行公開的民調，進行最後藍白整合。

鄭麗文說，嘉義市也是如此，國民黨會先決定本黨提名同志之後，就會立即跟民眾黨進行協調。

