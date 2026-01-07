國民黨夢碎！醫預測綠營台南高雄「這2人」出線 曝藍白5縣市危機

即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026九合一大選，高雄、台南初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動，最終出線人選將對決國民黨立委柯志恩、謝龍介。對此，精神科醫師沈政男今（7）日分析初選結果，同時也預測席次變化，並列舉5縣市對藍白是「大考驗」，將攸關2028情勢。

民進黨高雄、台南市長初選民調將在下週登場，沈政男斷言，高雄會由賴瑞隆勝出，台南則是陳亭妃。他也提到，民調多席次選舉採用黨內互比，而像縣市長這樣單一席次，乃採用與對手對比，黨內互比並無意義，不然可能出現自己民調最高，但未必領先對手最多的爭議。

台南選情部分，沈政男指出，有人說總統兼民進黨主席賴清德「希望誰誰誰出線」；不過他認為，賴清德會希望最能贏的人出線，是誰不重要，這是很簡單的政治判斷，當然要讓最有勝算的人出線。國民黨在當地經營沒有很成功，且陳亭妃努力了那麼多年，看起來台南要出現第1位女市長了。

民進黨台南市長擬參選人林俊憲（左）、陳亭妃（右）。（合成圖／民視新聞資料照）

至於高雄，沈政男進一步說明，幾個黨內候選人的民調相差不大，但賴瑞隆還是有些微優勢，且民調顯示其領先柯志恩，跟幾個月前一樣，目前為止看起來還是民進黨守下這席的機會比較大。

沈政男說，如果高雄與台南都被民進黨守下，對藍白來說六都頂多是平盤，其他縣市長席次的變化，就構成了很大的考驗，包括新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、台東縣都是觀察重點。要是最後仍是6都為「4比2」，其他縣市藍白輸掉了1、2席，2028情勢將更加混沌。





