國民黨大型翻車現場！酸姚文智拍片領7千萬補助 遭迴力鏢打臉：忘了2億夢想家？

姚文智退出政壇後成立「湠臺灣電影」公司，卻遭國民黨點名領補助是綠色權貴。（本刊資料照）

中國國民黨臉書粉專發文指出，前民進黨立委姚文智的「湠臺灣電影公司」，在文化部114年度補助名單，一部片竟然「獨拿7,000萬」，狠譏他是綠色權貴、文化霸權，還批文化部獨厚特定人士。不過事實上，補助名單中並非只有姚文智的「湠臺灣」，貼文下方留言反而引來大批網友嘲諷馬英九時期的「夢想家」音樂劇，僅演出2場就花費超過2億元，有如大型翻車現場。

文化部公布大型長片補助 黃土水故事將翻拍電影

文化部日前公布114年度第二梯次國產電影長片輔導金，在「國際旗艦組」獲選名單，「湠臺灣」申請的《甘露水》獲得7,000萬元補助；另外「金盞花大影業」的《瘋子蝦夫》獲得8,000萬元補助，「彼此影業」的《變形者集結：虎姑婆》獲得7,000萬元補助。

廣告 廣告

根據文化部介紹，此為去年推出的「大航海計畫」一部分，本次獲得補助的《甘露水》並非去年入圍金馬獎的同名紀錄片，而是由《茶金》《疫起》導演林君陽執導，小坂史子、張永昌、姚文智跨國監製，描述台灣雕塑家黃土水與妻子廖秋桂在時代洪流，跨越階級、苦難的一段動人心弦的故事。

劇情長片《甘露水》為由林君陽執導之跨國監製作品，目前仍在開發階段。（翻攝自湠臺灣臉書）

姚文智棄政從影 國民黨批綠色權貴拿補助

然而國民黨卻針對「湠臺灣」開轟，理由是其背後負責人為「棄政從影」的前立委姚文智。姚文智2018年參選台北市長失利後，兌現選前承諾、退出政壇，轉往電影圈發展，並成立「湠臺灣電影公司」開始投資拍片。

姚文智2018年參選台北市長敗給柯文哲後，兌現承諾退出政壇。（資料照）

國民黨在臉書發文批「湠臺灣」一部片「獨拿7,000萬」是綠色特權，聲稱此事讓沒有資源的年輕創作者感到憤怒，痛批這是獨厚特定人士的「綠色安家費」，酸姚文智一個政治退役的綠營大老，「轉個身開公司，政府直接搬7,000萬現金送到他門口！」國民黨更砲轟民進黨政府扼殺多元創作空間，嗆文化部不要裝死，要求說明補助的審查標準，還說是不是以後台灣電影圈只剩「歌頌民進黨」的片子能拍？

國民黨在臉書砲轟姚文智領補助拍片是綠色權貴。（翻攝自中國國民黨臉書）

文化部補助怎麼拿？評審有誰？ 官網皆公告

事實上，除了《甘露水》並非民進黨的故事，文化部在長片補助計劃中也早有頒布辦理要點，補助金額較高的「國際旗艦組」在資格上設有諸多條件，包括必須製作2部以上電影長片、票房要達一定門檻，曾獲得金馬獎、台北電影獎肯定等；一般年輕創作者另可申請「一般組」或「新人組」。

而文化部補助之金額不得超過企劃書預估的製作成本總金額之49%，意即若獲得7,000萬元補助，該片另需自籌「7,000萬元以上」的製作成本。文化部官網公告，本次國際旗艦組的評審名單除了文化部影視及流行音樂產業局代表王淑芳以外，其餘皆為影視產業之業界人士，包括呂蒔媛、阮光民、林彥良、柴智屏、黃信堯、楊麗貞、嘉世強、蔡珮玲。

文化部公告補助名單及評審。（翻攝自文化部官網）

國民黨慘遭昔日迴力鏢打臉

國民黨該則貼文底下也湧入大批網友留言，但多數都不是在附和原文的論點，而是舉國民黨的例子打臉，包括近日剛引發討論的彰化謝家豪宅「才7000萬是怎樣，700坪豪宅才夠看」，還有許多人提到馬英九時期的建國百年國慶晚會節目「夢想家」，僅演出2場的音樂劇就耗資2.58億元，此案當時還被監察院糾正行政缺失。

眾人紛紛留言：「夢~想~家~我們只是老了...可還沒葛屁耶」「夢想家呢？」「想到兩億演兩次的夢想家」「賴聲川一個舞台劇拿2億，怎麼沒聽你們出來靠腰幾句」「夢想家音樂劇2.58億無法超越啦」「這裡是大型翻車現場嗎？🤣帶風向有點失敗喔」「拍電影就是這麼花錢，夢想家兩天燒兩億當大家失憶嗎？」

國民黨臉書貼文成了大型翻車現場。（翻攝自中國國民黨臉書）

更多鏡週刊報導

藍營酸姚文智領7千萬補助拍片！ 湠臺灣強硬反擊「別再拿文化開刀」

「林宅血案」遭翻拍電影引爭議！ 前綠委質疑：由涉案方後代詮釋適當嗎？

鄭麗文欲「赴中見習」爭取和平 邱垂正提醒歷史：國共合作都是共產黨勝、國民黨輸