國民黨大年初六辦台商新春聯誼餐會 與海基會拚場意味濃

〔記者施曉光／台北報導〕農曆過年將臨，不少在中國發展的台商陸續返回台灣，海基會已訂於本月24日的大年初八在台中市舉辦台商春節聯誼活動，並邀請賴清德總統出席致詞，而向來積極經營對岸台商關係的國民黨則搶先於22日的大年初六晚上舉辦「大陸台商新春聯誼餐會」，在台北福容大飯店席開10多桌，將由黨主席鄭麗文率3位副主席與相關黨務幹部向台商拜年，拚場意味濃厚。

面對外界好奇，上任後積極恢復兩岸交流，主張「我是中國人」國族認同的「鄭中央」，在此重要的中國傳統節慶時節，是否有與賴政府轄下的海基會台商春節聯誼活動較勁的意味？一位在兩岸熟門熟路的藍營人士說，「沒有啊！民進黨是執政黨欸！」但目前統計今年會出席的台商人數約有150人，明顯比去年120人多出了不少。

據了解，這些出席台商都是中國各省市的台商會會長或幹部，以及國民黨的大陸黨代表，而且大家不只是來吃飯，按往例都會順便把對給國民黨的政治獻金給捐了。

據悉，都會出席國民黨餐會與海基會台商春節聯誼活動的台商，重疊率大概約有2、3成，而且對於將參加海基會活動的台商，國民黨大陸事務部都有所掌握，大部分的台商也會先向國民黨部報備，黨內人士說，「大家做事情都會講道義吧！」

在日前新當選的國民黨中常委中，不少人就是對岸台商，而且台商當中的確有不少人支持鄭麗文，但知情者說，會出席新春餐敘活動的人，倒也不是為鄭麗文而來，而是表達對國民黨推動兩岸和平路線的支持。

鄭麗文上台後重新活化國民黨大陸事務部的「大陸台商服務中心」機制，透過該黨60名大陸黨代表扮演居間窗口，負責受理在對岸的黨員與台商陳情案件，迄今還不到2個月時間，所累積處理的台商服務案件量就已達到前黨主席朱立倫時期台商陳情案件的半數，而且大陸事務部在受理陳情案後，都會不定期轉請中國國台辦的陳情協調局處理，並列冊追蹤管考，因此獲得不少台商好評。

