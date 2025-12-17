即時中心／高睿鴻報導

台南市長黃偉哲第2任期將屆滿，外界因此頗關注，民進黨將推什麼樣的人選，於2026年大選完成「接棒」任務。根據民調，現任立委林俊憲、陳亭妃，都算是熱門競爭者；但另一方面，國民黨立委謝龍介也耕耘台南許久，實力同樣不容小覷。不過近期卻傳，藍營疑似系統性介入綠營初選、主要支持陳亭妃及打壓林俊憲；對此，林今（17）日受訪質疑陳亭妃的支持率是虛幻的假象、是依靠國民黨介入支撐。

媒體《鏡週刊》今踢爆，藍營南市議員蔡育輝等人，涉嫌操弄、介入綠營初選，並支持陳亭妃；另一方面，陳的後援會長，也被指控去（2024）年總統大選時，於多個群組散播「支持3號國民黨候選人侯友宜」等內容。因此，林俊憲等綠營人士不禁質疑，陳亭妃是否為了勝選，竟找藍營合作，這是讓人無法接受的。

廣告 廣告

綜上以上訊息，林俊憲篤定地表示，陳亭妃當前領先的民調支持率，其實是靠藍營介入支持；他繼續說，「我也不知道那些民調哪來的？但你若仔細看那些（交叉分析）數據，可以看到綠營支持者的部分，我都是贏過陳亭妃的」。因此林俊憲分析，陳亭妃的民調支持率是虛幻的、假象，主要是靠國民黨支撐；他擔憂，等真正大選時，這些國民黨人就會跑掉了、改挺同黨候選人。

林俊憲又說，國民黨之所以介入，就是想讓綠營的初選，選出可能輸掉大選的人。他進一步直言，「我剛剛看了謝龍介的受訪，他也證實，好幾個國民黨議員介入綠營初選；也就是說，關於藍營介選的傳言，謝也沒否認」。因此林俊憲說，他只是勸勸黨內的人、尤其是陳亭妃，千萬別為了選舉，與國民黨議員往來。

快新聞／國民黨太誇張！驚傳介入綠營台南初選 林俊憲火大：謝龍介也證實

民進黨立委林俊憲。（圖／民視新聞）

他接著還批評，像蔡育輝這種，專門辱罵賴清德、抹黑民進黨的人，更不能與他們勾搭，「我們的支持者絕對不會接受」。另外，關於陳的後援會長，疑似曾公開力挺侯友宜的傳言，林俊憲則表示，其實在總統大選前就有聽到類似訊息、選後也有流出更多證據資料，因此可能要請陳亭妃親自說明、答覆。

最後，林俊憲語重心長地說，「台南市民最討厭背骨，過去台南市的民進黨陣營為何會分裂？就是有人背骨」。他回顧，過去曾有兩次議長選舉，在台南市都發生民進黨議員跑票，這才讓綠營在地方有一些劣痕；有些選民可能產生不滿與失望。「所以，台南市民最討厭、最痛恨背骨行為」，林俊憲說。

不過，陳亭妃嚴正否認上述指控。她今早霸氣回應說，自己就是國民黨、謝龍介最怕的對手，「台南每個人都知道，藍營最怕的是誰？是陳亭妃，謝龍介最怕的是誰？也是陳亭妃」。另外她也駁斥，與國民黨議員合作的傳言，還幽默地說：「如果真有合作，民調還會更高吧？」。

陳亭妃另也強調，她過去27年幫過的人很多、也不分黨派，相信自己光憑實力，就能始終讓民調領先，根本不用靠藍營幫忙；她甚至還嗆，謝龍介自己都很害怕，之後會「6戰6敗陳亭妃」。

原文出處：快新聞／國民黨太誇張！驚傳介入綠營台南初選 林俊憲火大：謝龍介也證實

更多民視新聞報導

攝影大師李屏賓功成身退！主席位交棒 張震期許「依然很金馬」

不只助理費除罪！還強推「貪污5法」 民進黨轟：熟悉的國民黨回來了

中選會剩4委員「已停擺不能決議」 政院拜會白營溝通人選又被拒

