即時中心／高睿鴻報導

面對即將到來的2026地方縣市長選舉，各黨皆已積極展開布局，而面對可能尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑，民進黨則打算推出地方實力雄厚、目前擔任基隆議長的童子瑋，引發外界熱議。而藍營似乎也感受到壓力，縱使謝國樑握有連任優勢，國民黨仍早早對童發動攻擊；基隆市黨部發言人黃申棟今（5）就開嗆，童子瑋已開始高掛看板、選戰尚未開始就掛得又快又多。對此，綠營基隆市議會黨團也立刻回擊。

黃申棟今早抨擊，童子瑋還沒說明政見、選戰一開始就先大肆掛看板，讓市民看到只會包裝、卻沒有實質內容的政治人物。他還嗆聲，選舉不是比誰的看板多、而是誰真正願為基隆負責。更誇張的是，藍營基市黨部副發言人林祐德更進一步質疑，童子瑋已於各區懸掛逾50塊看板、每月可能要支付百萬以上，他因此質疑，童是否用公帑支付、或是有「大家不知道的金流」。林祐德要求童子瑋，應出面說明金流、不能黑箱，甚至還揚言「檢調查清楚」。

快新聞／國民黨奧步又來？竟要求檢調查童子瑋「掛看板金流」 綠營反擊了

基隆市議長童子瑋。（圖／民視新聞資料照）

針對今日國民黨黨部記者會內容，民進黨基隆市黨部則反擊，最近可以發現，國民黨關注童子瑋的時間，根本比關心基隆市政還多。綠營表示，童子瑋從提名開始，包含看板、掃街、甚至站路口，都顯示參選人的認真與行動力，也得到很多市民的肯定跟支持，顯示基層市民不願停滯、渴望改變的心情，已經非常熱切。

反觀國民黨，綠營黨團開酸，最近一直猛盯童子瑋的每週表現，「可以看出他們對市政的不自信」。而從藍營新聞稿的內容，綠營黨團也抨擊，意圖看起來非常明顯，就是在完全找不到參選人有任何問題的情況下，還是被逼著交出「記者會KPI」、硬是挑童子瑋的缺陷，這完全是浪費媒體資源的行為。

