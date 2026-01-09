國民黨女議員「遭爆裂物爆頭」重傷 驚悚畫面曝光了

即時中心／徐子為報導



宏都拉斯國民黨籍（National Party）國會女性議員洛佩斯（Gladis Aurora Lopez）今（9）天在國會大廈外受訪時，突然遭爆裂物擊中頭部，攻擊當下影片曝光後，也迅速在社群平台瘋傳。





綜合外媒報導，洛佩斯當時正接受媒體採訪，不料一枚爆炸裝置突然從後方飛來，擊中她的背部和頸部，她立刻被送醫治療。當地媒體報導指出，盧比斯遇襲倖存，目前情況穩定，不過身上仍有多處傷勢，包括燒傷、聽力受損和可能有骨折。



洪國國民黨在聲明中表示，由於該國總統大選結果引發爭議，目前國內局勢仍高度緊張。國民黨指控該爆裂裝置是由目前的執政黨「自由重建黨」（Libre）的成員所投擲。



總統當選人、同樣為國民黨籍阿斯夫拉則呼籲各方保持和平冷靜，他將於1月27日正式就職。阿斯夫拉表示：「我不想認為這（襲擊）真的是出於政治原因，但這種事情絕對不應該發生。」



宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）上（12）月24日發布總統選舉結果，宣布由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉當選總統。宏國「新聞報」（La Prensa）引述該國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。

