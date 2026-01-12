國民黨姐弟之爭 陸空交戰

國民黨2026台中市長提名上演立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣的「姐弟之爭」，楊瓊瓔12日上午邀請母校台中清水高中第31屆同學前往立法院參訪，江啟臣昨天啟動陸戰，接連出席地方活動。另一方面，民進黨提名的市長參選人、立委何欣純則持續透過與綠營議員合辦地方座談會，聽取市民心聲並說明施政願景。

隨著國民黨中央針對台中市長提名協調日將至，楊瓊瓔、江啟臣連日積極勤走基層，江啟臣昨天出席中華民國會計師公會全聯會等單位在東勢區東聖宮舉辦的白米捐贈活動，並與現場人士以接力方式將一箱箱白米搬上車。他表示，近期股市雖一度攻上3萬點，看似經濟亮眼，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭，感謝會計師公會多年來持續照顧需要幫助的人。

楊瓊瓔則辦理清水高中第31屆同學會，邀請40位高中同學參訪立法院，來場暌違43年的校外旅行。她表示，這份長達半世紀的緣分，就像她對台中的情感一樣，禁得起時間考驗，更越陳越香；她深信自己是一個好的領導者，更具備把大家「凝聚在一起」的能力，她會把這份對老朋友的真心，化為照顧每一位台中市民的動力。

在結束北部行程後，楊瓊瓔昨天傍晚趕回台中，持續拜訪地方人士，並預告13日上午9時30分將前往西區向上市場向市民請託，預計1月底至2月初前拜訪完全市傳統、黃昏菜市場及夜市。

立法院正值開議期間，綠委何欣純每日北上問政，再利用議程空檔安排地方行程。她強調，目前多利用周休二日巡迴地方辦座談會，傾聽民意、爭取支持。此外，何欣純將於22日跨區與市議員黃守達合辦地方座談會，屆時民進黨新聞輿情部主任兼發言人吳崢將同台助陣，展現團結衝刺基層的氣勢。