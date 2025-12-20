國民黨宜縣黨部131年黨慶 黨主席鄭麗文出席

國民黨宜蘭縣黨部舉辦一三一年黨慶， 黨主席鄭麗文出席，切蛋糕，合唱「生日快樂歌」祝賀。（記者董秀雲攝）

▲國民黨宜蘭縣黨部舉辦一三一年黨慶， 黨主席鄭麗文出席，切蛋糕，合唱「生日快樂歌」祝賀。（記者董秀雲攝）

中國國民黨宜蘭縣黨部今（二十）日在宜蘭縣議會一樓大廳舉辦一三一年黨慶典禮，黨內先進、晉齡黨員、績優幹部，以及新入黨與回復黨籍同志齊聚一堂，共同見證政黨跨越世代的歷史傳承。黨主席鄭麗文出席，為活動增添莊重意義。縣黨部準備生日蛋糕由黨主席鄭麗文、縣黨部主委林明昌、立委吳宗憲、縣議會議長張勝德、前立委楊吉雄，百歲人瑞黨員代表齊聚，切蛋糕全體合唱「生日快樂歌」祝賀。

廣告 廣告

宜蘭縣黨部表示，中國國民黨走過百餘年歷史，始終秉持捍衛民主自由、反貪腐、反專制、維護和平與人民福祉的核心價值。此次黨慶不僅回顧黨史，更展現基層組織長期深耕地方的成果。面對即將到來的重要選舉，黨部將持續深化基層服務、強化組織動員，以實際行動爭取民眾認同，為地方發展與社會穩定貢獻力量。

典禮中特別表揚長年投入黨務的晉齡黨員與表現卓越的績優幹部，感謝其在基層服務中的付出與奉獻，彰顯政黨傳承精神；同時也為新入黨及回復黨籍同志進行授證，象徵組織持續注入新動能。

黨主席鄭麗文表示，面對民進黨長期執政下的施政爭議與政治對立，國民黨更應展現負責任在野黨的角色，以具體政策與行動回應民意。鄭麗文指出，明年地方選舉是關鍵戰役，國民黨將穩健推動提名與整合工作，凝聚全黨力量迎戰選舉；同時也強調，政黨的根本仍在基層，未來將持續強化對地方黨部與基層黨員的支持與照顧，結合中央與地方資源，讓國民黨真正成為人民可以信賴的選擇。

此次黨慶活動並結合募款行動，現場提供「萊爾校長紓壓球」作為募款小物，所得將用於黨務推展，感謝支持者以實際行動力挺黨務發展。宜蘭縣黨部也呼籲全體同志與關心地方發展的鄉親踴躍參與，攜手同心，在新的里程碑上持續前進，為台灣與宜蘭的未來共同努力。