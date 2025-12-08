國民黨宜蘭縣議會黨團批： 視察？輔選？民進黨不敢說的真相
▲國民黨宜蘭縣議會黨團批： 視察？輔選？民進黨不敢說的真相。既稱「公務行程」，地方政府卻全程缺席。（記者董秀雲攝）
副總統蕭美琴日前前往宜蘭執行行程，不僅造成一名二十四歲年輕員警遭高速撞擊、重傷送醫，最新消息也顯示，同一天全台共有兩名警察在副總統相關勤務中受傷，此事件再度延燒。國民黨宜蘭縣議會黨團於今（八）日質疑「視察？輔選？民進黨不敢說的真相」砲轟民進黨既稱「公務行程」，地方政府卻全程缺席。縣府未獲完整通知，各局處沒有被安排出席；礁溪鄉長未被邀請、頭城鎮長未被列席陪同。中央官員視察地方政務，按行政常規必須由縣府與地方首長陪同，才能呈現地方第一線狀況。此次行程卻刻意排除地方民選首長，這不是行政疏失，而是刻意安排，使行程的真正性質不被揭破。國民黨縣議會黨團書記長林義剛、副書記長楊弘旻、發言人黃琤婷，縣議會議長張勝德、縣議員林岳賢、縣議員沈志弘、縣議員黃建勇共同出席。
黨團強力抨擊，尤其宜蘭這名林姓員警原本是排休，卻因行程臨時被召回執勤，最後在維安現場遭廂型車撞上，傷勢嚴重。肇事影像更清楚拍下肇事車輛並未減速，直接衝撞路燈與號誌桿，現場一片狼藉。這些事實顯然已超出單純交通事故的範疇，反而凸顯出警力不足、勤務超載與政治行程壓力交織下的制度性問題。
國民黨宜蘭縣議會黨團書記長林義剛表示，為何安排周五下午來到礁溪鄉正值交通尖峰逗鬧熱，黨團關心民進黨只是「提籃假燒金」也是「假公害私」，主要是為政黨的候選人輔選，希望不要再犯了！
民進黨堅稱此次為「公務視察」，但行程動線與民進黨在宜蘭的選舉布局卻驚人地一致。副總統在礁溪的行程剛好落在民進黨準備推舉李淑芬的選區；在頭城所安排的參訪點，全都與民進黨力挺的吳立民支持版圖重疊；而整場行程所談的災後復原、農業發展與長照政策，又完全貼合民進黨縣長參選人林國漳的主打政見。行程地圖比任何聲明都更能呈現真相。如果不是輔選，外界難以理解何以如此「精準」。
議長張勝德直指，基層員警心聲要重視，宜蘭縣警察局預算員額一三八二人，現有員額一二四一人，缺額一四一人，比例是百分之十，中央制度面應該要檢討，基層員警缺額要補齊，讓基層警力可以達到專業的任務。
黨團副書記長楊弘旻表示，中央如果是挹注資源來宜蘭，不是如此就大可不必，希望能夠避免輔選的行程，選民的眼睛是雪亮的。
縣議員林岳賢也喊話，希望中央高官暫時不要來，年關將近，離選舉還一年的時間，大可不必如此假公害私，又是公器私用，給人友善才能讓宜蘭人得到應有的尊重。
發言人黃琤婷表示，二十四歲年輕員警遭高速撞擊、重傷送醫，最新消息也顯示，同一天全台共有兩名警察在副總統相關勤務中受傷，民進黨縣長參選人林國漳的身分操作更加令人不安。林國漳在地方活動時披著「行政院政務顧問」的身分出席，活動結束後卻又以「民進黨縣長參選人」的名義發表新聞稿、提出政見、攻擊政策。這種過度靈活切換的雙重身分，使行政與選舉界線模糊不清。行政院政務顧問的職位不是競選背心，更不是想穿就穿、想脫就脫的政治工具。身為律師，他更應該最清楚行政中立的重要性，卻反而利用身分混淆的方式替選舉包裝，這不是誠信，也不是正直。宜蘭人看得很清楚，也最厭惡這樣的政治技巧。警務缺額要補足，基層員警不應是政治清算！
國民黨議會黨團要求民進黨與中央政府務必公開此次行程的勤務調度、排班紀錄，以及通知流程，以還原真相；並請中央正視全國警力缺額與勤務超載問題，避免基層在政治行程壓力下再度受傷；同時停止將公務包裝成輔選、停止混用行政身分替候選人造勢。宜蘭需要的是誠實透明的治理，而不是政治秀；基層需要的是安全與保障，而不是成為選舉的代價。國民黨議會黨團將持續監督，讓真相不再被掩蓋，也讓宜蘭人得到應有的尊重。
