國民黨宜蘭縣長人選未明 議長張勝德看板現身

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二六國民黨宜蘭縣長人選遲遲未定，除了不分區立委吳宗憲表態爭取提名外，讓藍軍基層備感焦慮，甚至發動連署挺議長張勝德出戰，張勝德卻始終未表態，但十七日宜蘭縣鄉鎮市街頭出現張議長立起「爭取國民黨宜蘭縣長提名」的看板，正式表態爭取提名。

宜蘭縣長期被視為民主聖地，選民結構雖然偏綠，但已連續兩屆插上藍旗，民進黨徵召無黨籍律師林國漳參選二０二六宜蘭縣長。國民黨人選未定，張勝德、吳宗憲相持不下；吳宗憲勤走地方，關注宜蘭議題發展，並早已表態「球來就打」。

國民黨籍議長張勝德雖然積極布樁經營，但始終未明確表態與宣布，甚至還傳出黨中央屬意吳宗憲參選。

藍軍基層備感焦慮，縣議會挺張勝德的議員楊弘旻等人日前發起「二０二六宜蘭縣長選舉推薦參選連署書」，請國民黨議員、鄉鎮市長與鄉鎮市民代表共同連署，推薦張勝德作為國民黨縣長參選人，已請縣黨部安排與轉達，盼近期面交給黨主席鄭麗文採納，希望扭轉局面，爭取出線。張勝德對於連署行動，曾表示感謝各界抬愛，當時對參選縣長仍未鬆口。

十七日宜蘭縣鄉鎮市街頭出現張勝德立起「拚出宜蘭好生活，讓宜蘭更好」，「張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名，懇請支持」的看板。